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Минниханов ознакомился с «Лазерными системами» в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

17:35, 16.04.2025
Минниханов ознакомился с «Лазерными системами» в ОЭЗ «Санкт-Петербург»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил особую экономическую зону «Санкт-Петербург», где ознакомился с деятельностью компании «Лазерные системы», являющейся ее резидентом. Об этом сообщила его пресс-служба.

Компания «Лазерные системы», основанная в 1998 году, является российским разработчиком и производителем оборудования для промышленного применения на основе собственных лазерных технологий.

Минниханову представили основные направления деятельности компании, в том числе:

  • Серийное производство 3D-принтеров для печати металлическими порошками деталей сложных форм по технологии SLM.
  • Разработку систем промышленной безопасности (алкорамки, алкозамки).
  • Метеорологическое оборудование (ветровые лидары, облакомеры, мобильные лидарные комплексы).
  • Программное обеспечение и научную аппаратуру для космических исследований.
предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В настоящее время в компании работает более 270 человек, среди которых кандидаты и доктора наук, инженеры, программисты и другие высококвалифицированные специалисты.

Рената Валеева

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