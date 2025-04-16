Минниханов ознакомился с «Лазерными системами» в ОЭЗ «Санкт-Петербург»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил особую экономическую зону «Санкт-Петербург», где ознакомился с деятельностью компании «Лазерные системы», являющейся ее резидентом. Об этом сообщила его пресс-служба.
Компания «Лазерные системы», основанная в 1998 году, является российским разработчиком и производителем оборудования для промышленного применения на основе собственных лазерных технологий.
Минниханову представили основные направления деятельности компании, в том числе:
- Серийное производство 3D-принтеров для печати металлическими порошками деталей сложных форм по технологии SLM.
- Разработку систем промышленной безопасности (алкорамки, алкозамки).
- Метеорологическое оборудование (ветровые лидары, облакомеры, мобильные лидарные комплексы).
- Программное обеспечение и научную аппаратуру для космических исследований.
В настоящее время в компании работает более 270 человек, среди которых кандидаты и доктора наук, инженеры, программисты и другие высококвалифицированные специалисты.
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