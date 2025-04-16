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Три казанских парка будут претендовать на звание лучших в России

16:43, 16.04.2025
Три казанских парка будут претендовать на звание лучших в России
Фото: Мария Зверева

Три общественных пространства Казани вышли в финал II Всероссийской парковой премии «Парки России», сообщает официальный канал Комитета внешнего благоустройства города.

В разных номинациях представлены:

  • Бульвар по ул. Серова и Детский парк «Елмай» — в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» (города от 1 млн чел.).
  • ООПТ «Голубые озера» — в номинации «Парк у воды».
предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана
  • Детский парк «Елмай» — также представлен в номинации «Детский парк».

Голосование жюри премии продлится до 22 апреля. Победители будут объявлены 23 апреля.

Ранее побережье Альметьевского водохранилища вошло в реестр лучших практик благоустройства России.

Рената Валеева

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