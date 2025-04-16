Три казанских парка будут претендовать на звание лучших в России
Три общественных пространства Казани вышли в финал II Всероссийской парковой премии «Парки России», сообщает официальный канал Комитета внешнего благоустройства города.
В разных номинациях представлены:
- Бульвар по ул. Серова и Детский парк «Елмай» — в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» (города от 1 млн чел.).
- ООПТ «Голубые озера» — в номинации «Парк у воды».
- Детский парк «Елмай» — также представлен в номинации «Детский парк».
Голосование жюри премии продлится до 22 апреля. Победители будут объявлены 23 апреля.
Ранее побережье Альметьевского водохранилища вошло в реестр лучших практик благоустройства России.
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