Резидентом новой ОЭЗ в Менделеевском районе станет атомная станция для выпуска водорода за 500 млрд рублей

Там же появится завод по производству удобрений «Аммоний-2» — начало строительства запланировано на 2026 год

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Менделеевский район Татарстана активно ведет работу над созданием новой особой экономической зоны. Планируется, что ее якорными резидентами станут АЭТС по выпуску водорода и «Аммоний-2», сообщил на проекте «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана глава района Радмир Беляев. Однако главной просьбой, с которой он обратился к руководителю АИР Талие Минуллиной, стала помощь в привлечении инвестора на село. «Мы посчитали, 6—7 тыс. голов КРС без вопросов кормовой базой обеспечим», — заверил Беляев. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Выбрала именно Радмира Ильдаровича, потому что знала: он поддержит любые начинания»

Скоро исполнится год, как Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана знакомит игроков рынка с инвестиционным потенциалом районов республики в рамках проекта «Муниципальный час». Первая такая встреча прошла 2 августа прошлого года. Тогда гостем АИР был глава Менделеевского района Радмир Беляев.

— Когда начинаешь какое-то непонятное дело вроде нашего проекта «Муниципальный час», всегда звонишь друзьям, которые могут поддержать твои неожиданные идеи. Первый звонок я сделала Радмиру Ильдаровичу. Говорю: «Есть такая идея…» Просто рандомно из всех глав выбрала именно Радмира Ильдаровича, потому что знала: он поддержит любые интересные инновационные начинания, — вспоминала сегодня глава АИР Талия Минуллина.

На этот раз Радмир Беляев стал первым главой, который пришел на «Муниципальный час» повторно. Перед тем как передать ему слово, Талия Минуллина подчеркнула: хочется понять, ощущается ли реальное влияние проекта на инвестиционный климат. В ответ Радмир Беляев заверил: после «Муниципального часа» последовали «реальные звонки, реальный интерес со стороны предпринимателей».



предоставлено пресс-службой АИР

Строительство «Аммония-2» начнется в 2026 году



Разговор о конкретных результатах за год Беляев начал с новостей об «Аммонии-2». По его словам, проектирование комплекса по производству аммиака и карбамида уже практически завершено. «Он оценивается в сумму порядка 200 млрд рублей, количество новых рабочих мест — порядка 500. План начала строительства у нас — 2026 год», — рассказал глава Менделеевского района.

Согласно продемонстрированной им презентации, среднегодовая выручка предприятия составит 60 млрд рублей. В год здесь будут выпускать 1,2 млн тонн аммиака и 1,7 млн тонн карбамида.

— Под «Аммоний-2» и в целом под новые проекты мы изменили генеральный план нашего города, [а также] Татарско-Челнинского сельского поселения. Сейчас у нас на выходе ПЗЗ (правила землепользования и застройки, — прим. ред.). И мы создаем экономическую зону «Алабуга-Менделеевск» со всеми вытекающими преференциями, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой АИР

На территорию площадью 900 га уже активно приглашают потенциальных резидентов. «Сейчас утверждаем ПЗЗ и документы уже направляем в Минэкономразвития России для получения статуса особой экономической зоны», — заявил глава района.

Двумя якорными резидентами станут «Аммоний-2» и атомная энерготехнологическая станция (АЭТС) по выпуску водорода, работа над которой ведется с «Росатомом». «Предположительный объем инвестиций — 500 млрд рублей, но сегодня рано раскрывать какие-то детали», — осторожно сообщил Радмир Беляев. Еще один инвестиционный проект — электролизного производства — находится на стадии реализации на химическом заводе им. Карпова, строительство которого курировал еще Дмитрий Менделеев.



«С инвестициями вопросов нет, а с людьми непросто»

Заполняемость промпарка «Менделеевск 2.0» достигает 95% — остался один свободный участок, на который уже претендует пара компаний. Так что район надеется, что в ближайшем будущем пойдет речь о его расширении. «Этот проект на ноги поставим и будем заявляться на строительство второй очереди промышленного парка «Менделеевск 2.0», — пообещал Беляев.

Помимо этого, в октябре прошлого года в Менделеевске открылся частный промпарк «Бондюжский». Его заполняемость сегодня — 100%. За прошлый год частные инвестиции составили 94 млн рублей. «Пусть не такие большие [показатели], но приятно, что из старой [площадки] получился промпарк. Три резидента активно работают», — заявил глава района.

предоставлено пресс-службой АИР

Резидентами ТОСЭР «Менделеевск» в прошлом году были 18 компаний — правда, три из них «сдулись», посетовал глава. Согласно планам на 2025 год, число резидентов должно вырасти до 24, рабочих мест — до 590. Объем инвестиций собираются повысить до 4,3 млрд рублей, а капитальных вложений — до 4 миллиардов.

— С рабочими местами сегодня очень сложно, это показатель выполнять тяжело, — признал спикер. — С инвестициями вопросов нет, а ситуацию с людьми мы все знаем, она непростая.

Впрочем, благодаря «Аммонию-2» Менделеевск планирует «притянуть» 2 тыс. человек — это и рабочие, и члены их семей. Квартир для свободной продажи практически нет, так что город заинтересован в строительстве жилья.

— В прошлом году я не мог так уверенно об этом заявлять, потому что, если я не уверен в том, что инвестор получит прибыль, я его никогда приглашать не буду, наоборот, отговариваю. Здесь я уверен — можно строить коммерческое жилье. Есть три-четыре инвестора, которые проявляют интерес. Коммерческое жилье будет востребовано. Мы готовы рассматривать в большом объеме потенциальных инвесторов, — убеждал Радмир Беляев.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По его словам, заинтересованные в приобретении жилья есть и среди менделеевцев: «Качество жизни растет, и иногда хочется жить [в условиях] «комфорт+».

«Самая главная просьба — привлечь инвестора по селу»

— Думал, что главное попросить у агентства [на «Муниципальном часе»]. Самая главная просьба — привлечь инвестора по селу, — обратился к Минуллиной глава Менделеевского района. — У нас есть замечательные 6 тыс. га земли, которые сегодня обрабатываются не так эффективно, как бы мы хотели. <...> У нас есть все для привлечения животноводческих ферм. Мы посчитали, 6—7 тыс. голов КРС без вопросов кормовой базой обеспечим.

Объем валовой сельхозпродукции в 2024 году в районе составил 1,06 млрд рублей (+0,5% к 2023-му). К 2026 году запланирован рост до 1,5 млрд рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Еще один амбициозный проект города на Каме — запуск собственного бренда рыбной продукции. Первый этап предусматривает создание производства рыбопереработки. «И копченая, и соленая — 80 номенклатур», — рассказал о проекте Беляев. На втором этапе планируется создать целый экоагропарк, где будут предлагать и рыбалку, и отдых в глэмпингах, и другие направления.

