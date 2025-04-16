В Казани организуют спецподачу общественного транспорта после ночного богослужения 19 апреля

Фото: Максим Платонов

В ночь с 19 на 20 апреля, по окончании ночного богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери, будет организована специальная подача общественного транспорта для удобства горожан. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани в своем телеграм-канале.

Автобусы будут ожидать пассажиров на улицах Большой Красной и Карла Маркса у остановочных пунктов «КАИ» ориентировочно к трем часам ночи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Автобусы будут следовать по следующим маршрутам с остановками по требованию пассажиров:

маршрут №10 — в направлении Советской площади;

маршрут №30 — в направлении переулка Дуслык;

маршрут №30 — в направлении ул. Привокзальной;

маршрут №60 — в направлении ж. м. Дербышки;

маршрут №89 — в направлении ул. Гудованцева.

Напомним, в связи с проведением пасхального крестного хода в Казани введут ограничения движения и парковки автомобилей. Они будут действовать с 23.50 19 апреля до 00.10 20 апреля на участке улицы Челюскина от Тар Урам до улицы Побежимова.

Рената Валеева