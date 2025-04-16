На Земле усилилась магнитная буря

Фото: Динар Фатыхов

Вечером в среду на Земле зафиксирована сильная магнитная буря уровня G3.3, что классифицируется как «между сильным и очень сильным». Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

— Магнитная буря резко усилилась. Текущий уровень G3.3 (между сильным и очень сильным). Причина — изменение знака магнитного поля, — говорится в официальном сообщении ученых.

По словам специалистов, причиной усиления бури стало изменение знака магнитного поля. Если пик активности продлится еще около трех часов, жители европейской части России смогут наблюдать массовые полярные сияния.

Рената Валеева