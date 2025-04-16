Путин сравнил Маска с Королевым

Фото: Екатерина Петрова

Президент России Владимир Путин провел встречу со студентами, в ходе которой сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским инженером Сергеем Королевым. Глава государства подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

— Есть человек в Штатах, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она сегодня кажется даже невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, — отметил президент.

Соответствующе заявление прозвучало на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему не требуется участие Илона Маска в курировании деятельности ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).



Рената Валеева