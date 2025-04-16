Российская авиакомпания запретила смотреть видео и слушать музыку без наушников
Авиакомпания «Победа» ввела новое правило поведения на борту. Теперь пассажирам запрещено смотреть видео и слушать музыку без использования наушников, сообщается на сайте лоукостера.
— Клиенту запрещается: использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио— и видеоконтента без применения наушников, — говорится в правилах.
В авиакомпании пояснили, что нововведение сделает полет комфортнее.
— Мы знаем, что многие из вас предпочитают проводить время полета в тишине — отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки. Именно поэтому «Победа» ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио— и видеоконтента, — рассказали в пресс-службе.
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