В Казани возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате в 5,7 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Московского района города Казани провела проверку в ООО «Медицинская региональная компания» по заявлениям сотрудников о нарушении трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки выявлены факты задержки и неполной выплаты зарплаты сотрудникам. В результате перед 11 работниками организации образовалась задолженность на общую сумму, превышающую 5,7 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования. По результатам рассмотрения в отношении руководителя ООО «Медицинская региональная компания» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Прокуратура района осуществляет контроль за ходом расследования.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, прокуратура обратилась в суд с иском в защиту трудовых прав работников, требуя взыскать с работодателя накопившуюся задолженность по зарплате. Судебное рассмотрение иска находится на рассмотрении.

Ранее после вмешательства прокуратуры Рыбно-Слободского района были восстановлены трудовые права местного жителя, которому ООО «Ремонт, строительство и эксплуатация зданий» не выплатило зарплату.

Рената Валеева