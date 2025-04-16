Жительница Петербурга осуждена в Татарстане за контрабанду табачных изделий из Турции

Фото: Реальное время

Лаишевский райсуд Татарстана вынес приговор по уголовному делу о контрабанде в отношении жительницы Санкт-Петербурга. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимая прибыла в аэропорт Казани международным пассажирским рейсом из Турции. При прохождении таможенного контроля она намеренно не задекларировала крупную партию табачных изделий, включающую сигареты, сигары и табак, общей стоимостью более 600 тысяч рублей.

Женщина прошла в аэропорту по «зеленому коридору», предназначенному для лиц, не имеющих товаров, подлежащих декларированию. Однако при таможенном досмотре в ее багаже была обнаружена и изъята незадекларированная табачная продукция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд согласился с квалификацией действий подсудимой, предложенной государственным обвинителем Татарской транспортной прокуратуры, и признал ее виновной в контрабанде.

В результате рассмотрения дела суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Рената Валеева