Вучич намерен отметить День Победы в Москве вопреки давлению Запада

Фото: Анастасия Фартыгина

Президент Сербии Александар Вучич заявил о своем намерении принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая, несмотря на возрастающее давление со стороны западных стран. Об этом он заявил 16 апреля в ходе пресс-конференции, пишет «Парламентская газета».

Заявление прозвучало на фоне угроз главы европейской дипломатии Каи Каллас о «последствиях» для лидеров стран Евросоюза, которые посетят Москву 9 мая, а также требования ко всем государствам — кандидатам на вступление в ЕС отказаться от участия в параде Победы в российской столице. Кроме того, британское издание The Telegraph сообщило о возможности заморозки евроинтеграции Сербии, в случае если Вучич не откажется от поездки.

— Такое ощущение, что небо должно рухнуть мне на голову из-за давления, с которым я сталкиваюсь в связи с поездкой в Москву. Сербия внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом, чем мы гордимся, в отличие от других стран, которые пытаются изменить историю. Мы гордимся нашей борьбой против фашизма, это ключевая причина, по которой я принял это решение, — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также сообщил о запланированных переговорах с российской стороной по вопросам продления газового контракта и ситуации вокруг совместного предприятия «Нефтяная индустрия Сербии».

— Поэтому я не знаю, какое решение примут другие и какими будут санкции. Выдержит ли армия это давление, потому что санкции могли бы повлиять на боевую готовность. Что касается меня, я не поменял своего решения. Пусть небо и рухнет мне на голову, — заключил Вучич.

Ранее вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал Россию «единственным прочным историческим союзником» Сербии.

Рената Валеева