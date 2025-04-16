Куйбышевская железная дорога зафиксировала рекордный рост контейнерных перевозок
Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) сообщает о значительном увеличении объемов контейнерных перевозок в первом квартале 2025 года. По итогам первых трех месяцев года объем контейнерных перевозок вырос на 28%. Об этом сообщили в пресс-службе.
За этот период было отправлено 159 контейнерных поездов общим весом около 348 тысяч тонн. Прирост составил 35 поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Рост объемов контейнерных перевозок свидетельствует об увеличении грузопотока и эффективности работы Куйбышевской магистрали, — отметили в пресс-службе КбшЖД.
Одним из ключевых факторов роста стало развитие новых маршрутов контейнерных поездов. В первом квартале были запущены:
- Маршрут со станции Косяковка (КбшЖД) до Казахстана.
- Маршрут со станции Стерлитамак (КбшЖД) до крупнейшего портового хаба Восточный и припортовой станции Автово в Санкт-Петербурге.
13 августа 2024 года первый поезд с 76 контейнерами пшеницы отправился из Казани в Китай. Поезд весом 1,9 тыс. тонн проследовал до станции Находка Забайкальской железной дороги, откуда контейнеры отправили в Китай.
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