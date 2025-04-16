Куйбышевская железная дорога зафиксировала рекордный рост контейнерных перевозок

Фото: Максим Платонов

Куйбышевская железная дорога (КбшЖД) сообщает о значительном увеличении объемов контейнерных перевозок в первом квартале 2025 года. По итогам первых трех месяцев года объем контейнерных перевозок вырос на 28%. Об этом сообщили в пресс-службе.

За этот период было отправлено 159 контейнерных поездов общим весом около 348 тысяч тонн. Прирост составил 35 поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Рост объемов контейнерных перевозок свидетельствует об увеличении грузопотока и эффективности работы Куйбышевской магистрали, — отметили в пресс-службе КбшЖД.

Одним из ключевых факторов роста стало развитие новых маршрутов контейнерных поездов. В первом квартале были запущены:

Маршрут со станции Косяковка (КбшЖД) до Казахстана.

Маршрут со станции Стерлитамак (КбшЖД) до крупнейшего портового хаба Восточный и припортовой станции Автово в Санкт-Петербурге.

13 августа 2024 года первый поезд с 76 контейнерами пшеницы отправился из Казани в Китай. Поезд весом 1,9 тыс. тонн проследовал до станции Находка Забайкальской железной дороги, откуда контейнеры отправили в Китай.

Рената Валеева