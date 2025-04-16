Экс-губернатор Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По информации силовых структур, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в регионе.

Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Алексей Дедов был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области 20 мая, а 27 декабря также уволился по собственному желанию.

В декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) были арестованы генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Следствие полагает, что ущерб бюджету области в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений составил около 800 млн рублей.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании для Алексея Смирнова и Алексея Дедова меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следственные действия с задержанными проводятся в Москве.

Рената Валеева