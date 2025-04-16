Ассоциация книгораспространителей просит ФАС ограничить ценовую политику маркетплейсов

В письме указано, что платформы Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» устанавливают предельно низкие цены на книги и самостоятельно снижают их стоимость

Фото: Максим Платонов

Ассоциация книгораспространителей направила обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой вмешаться в ситуацию с ценовой политикой маркетплейсов, пишет газета «Коммерсантъ». В письме от 15 апреля указано, что платформы Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» устанавливают предельно низкие цены на книги и самостоятельно снижают их стоимость, что приводит к неравной конкуренции и ставит под угрозу существование розничных книжных магазинов. Ассоциация требует запретить онлайн-площадкам демпинговать и ограничить возможности по резкому изменению цен.

По данным отраслевого доклада Минцифры «Книжный рынок России — 2024», сейчас через маркетплейсы продается 54,5% всех книг в стране. С 2019 по 2024 год доля книжных магазинов сократилась на 29,2% и составила 38%. Разница в цене между офлайн-магазином и маркетплейсом достигает 30%, а в периоды распродаж — 50—70%. За 2024 год в России закрылось 220 книжных магазинов. Темпы закрытий увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Ассоциация предупреждает, что при сохранении текущей ситуации массовые закрытия продолжатся в 2025—2026 годах.

В группе «Эксмо-АСТ» подтвердили, что доля маркетплейсов в продажах достигла 46,1%, по их данным, а по оценке гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева — уже около 60%. Компания заявила, что поддерживает офлайн-розницу из-за гибкой ценовой политики, включая бонусы и скидки. В «Альпине» от комментариев отказались.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входят все три упомянутые площадки, объяснили разницу в ценах меньшими издержками на аренду и операционные расходы. Представители Wildberries сообщили, что ценообразованием занимается продавец, а платформа может добавить собственную скидку. В Ozon и «Яндекс Маркете» комментировать ситуацию не стали.

Книжные ретейлеры указывают на невозможность конкурировать с онлайн-ценами. В некоторых случаях закупочная цена для магазина оказывается выше, чем конечная цена для покупателя на маркетплейсе. В сети «Моя книга» сообщили, что при акциях на онлайн-площадках офлайн-продажи резко падают. В регионах цена стала ключевым фактором при выборе книги. У маркетплейсов ниже НДС и налог на прибыль, что позволяет удерживать цену на 30–40% ниже, чем в традиционных магазинах.

В «Читай-городе — Буквоеде» с этими цифрами не согласны. Там утверждают, что по отдельным позициям розничная цена может быть ниже благодаря программам лояльности и скидкам от издателей. Но часть издательств не идет на уступки, и именно по этим книгам сохраняется значительная разница в цене между магазинами и маркетплейсами.

ФАС подтвердила, что получила обращение от Ассоциации книгораспространителей. Ответных решений пока не принято.

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Екатерина Петрова