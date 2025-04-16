Рустам Минниханов дал старт популяризации аддитивных технологий в Татарстане

Фото: Михаил Захаров

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подписания соглашений между правительством республики, Университетом Иннополис и компанией «Лазерные системы», направленных на развитие и популяризацию аддитивных технологий в регионе. Об этом сообщила его пресс-служба.

Первое соглашение, заключенное между Минпромторгом Татарстана и компанией «Лазерные системы», предусматривает широкий спектр мер по внедрению 3D-печати в промышленность республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Второе соглашение о сотрудничестве было подписано с Университетом Иннополис, что подчеркивает важность развития научного и образовательного потенциала в сфере аддитивных технологий.

Ранее Минниханов посетил особую экономическую зону «Санкт-Петербург», где ознакомился с деятельностью компании «Лазерные системы», являющейся ее резидентом.