Рустам Минниханов дал старт популяризации аддитивных технологий в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии подписания соглашений между правительством республики, Университетом Иннополис и компанией «Лазерные системы», направленных на развитие и популяризацию аддитивных технологий в регионе. Об этом сообщила его пресс-служба.
Первое соглашение, заключенное между Минпромторгом Татарстана и компанией «Лазерные системы», предусматривает широкий спектр мер по внедрению 3D-печати в промышленность республики.
Второе соглашение о сотрудничестве было подписано с Университетом Иннополис, что подчеркивает важность развития научного и образовательного потенциала в сфере аддитивных технологий.
Ранее Минниханов посетил особую экономическую зону «Санкт-Петербург», где ознакомился с деятельностью компании «Лазерные системы», являющейся ее резидентом.
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