«Крылья барса» вернули должок Питеру

Фавориты обменялись победами с разницей в 14 очков

«Крылья барса» после победы в Санкт-Петербурге . Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге завершился второй тур чемпионата России по баскетболу на колясках. Казанская команда «Крылья барса» одержала пять побед в пяти матчах, в том числе и над хозяевами площадки. «Реальное время» рассказывает о тотальном превосходстве казанского клуба.

Первый период был проигран

К заключительному туру второго этапа чемпионата России команды Казани и Санкт-Петербурга подошли без потерь очков, но хозяева площадки опережали гостей за счет победы в первом туре чемпионата 74:60. Неслучайно один из болельщиков «крылатых барсов» написал в комментариях к игре: «Казань — вперед! Даешь плюс 15». Плюс 15 выводили казанцев на 1-е место по итогам личных встреч. Это как в воскресном противостоянии футболистов «Зенита» и «Краснодара», когда питерцы летели вперед даже при счете 3:1, потому что надо было превзойти проигрыш в первом круге 0:2.

Но поначалу казанцы думали только об итоговой победе, поскольку два последних противостояния заканчивались в пользу команды Санкт-Петербурга. Мы повели 4:0, после чего дважды не забивали из-под кольца, бросая без сопротивления, и разница в счете сократилась — 4:2. Зато трехочковый бросок Василия Кочеткова позволил оторваться на максимальное расстояние в первом периоде — 7:2. На что Питер ответил своей «трехой», а когда казанцы снова не забили из-под кольца, правда тут игрок казанцев находился уже под прессингом, при счете 7:11 тренерский штаб «Крыльев барса» попросил тайм-аут.

Звукооператор включил Катю Лель, счет — 9:17. Василий Кочетков двухочковым попаданием устанавливает окончательный, но пока безрадостный счет первого периода: 11:17.

Сергей Чистов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наступает перелом

Во втором периоде произошел перелом. Начальный отрезок второй 10-минутки за казанцами: 15:17. Но в этот раз случился не отрезок, когда наша команда рванула со старта: 24:21 — после промаха хозяев из под кольца, 26:21 — и барсы восстановили разницу первых минут, а после реализации штрафного и попадания Кочеткова со средней дистанции, впервые ушли вперед на шесть очков — 29:23. Увы, из-под кольца они снова не забили. Правда, в последней атаке питерцы допустили неспортивный фол на Альберте Багаманове, и двумя попаданиями был установлен окончательный счет первой половины матча — 31:25.

Получается, что вторая четверть была выиграна с более чем двукратным преимуществом — 20:8. Более того, казанцы не сбавляли темп и продолжили рывок в третьей четверти. После трехочкового Кочеткова — 44:35. Затем игрок хозяев поставил красивый блок-шот Динару Камалиеву, но барсы продолжили атаку и два очка Кочеткова установили счет третьего периода — 48:37.

Третья четверть также завершилась в пользу казанцев — 17:12, что позволило увеличить разрыв в счете до 11 очков. Ровно столько, сколько барсы пропустили в середине первого периода, и с 7:2 ушли на 7:13. Поэтому расслабляться было опасно тем более с таким соперником, как Питер. Хозяева площадки в заключительной четверти несколько раз успешно применяли тактику завершения атак из-под кольца, когда их большой оказывался справа от щита под опекой нашего маленького и реализовывал преимущество в росте. Это тревожило, но, с другой стороны, казанцы максимально сократили количество своих ошибок в атакующих действиях. За исключением момента с проездом без удара мяча об пол, характеризуемым в баскетболе на колясках как пробежка, большинство остальных атак завершалось точным броском. А где броски — там победа. При счете 63:49 у казанцев была возможность на последнюю атаку в матче, увы, не реализованную. Но минус 14 в первом туре они отыграли.



Василий Кочетков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С СВО в баскетбол на колясках

Во всех остальных матчах второго этапа «Крылья барса» были неудержимы. Победы над Нижним Новгородом — 87:33, Ханты-Мансийском — 82:49, Москвой —77:45, Тюменью — 74:36 на самом деле надо характеризовать как разгромы. Необходимо отметить, что сейчас дуэт лидеров Казани и Санкт-Петербурга далеко ушел от остального квартета, и упорная борьба наблюдается только в играх между собой. Когда играют представители двух столиц — спортивной и культурной. И когда между собой рубятся представители остального квартета. Тут заметно, что Москва вырвалась на третье место, Ханты-Мансийск — четвертый, Ульяновск — пятый, а вот Тюмень опустилась на последнее, шестое, место.

Все-таки они потеряли одного из своих бомбардиров, Илью Пыжова, перешедшего в состав Москвы. Потерю заместили ветераном СВО Эмилом Крумовым — позывной Болгарин, который получил приз зрительских симпатий на турнире 3 х 3. Очередной пример того, как спорт позволяет адаптироваться ветеранам после получения тяжелейших травм. Крумов ранее занимался хоккеем в группе легенды тюменского хоккея Николая Корноухова. Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук из плеяды его воспитанников 1994 года рождения. Голкипер Игорь Устинский, дважды бронзовый призер молодежных чемпионатов мира, Александр Тимирев, выступающий сейчас в чемпионате Белоруссии, тоже из этого выпуска.

Первый набор Корноухова был из ребят 1980 года рождения, из них только Роман Осколков задержался в хоккее, а тот же Крумов пошел работать каменщиком. Затем вернулся в спорт, начав работу с девичьей командой по мини-футболу, а с началом СВО пошел на фронт, получил тяжелую травму, вернулся на родину, пришел в баскетбол на колясках. В составе тюменской команды «Сибиряки» он стал вторым в финале «Кубка Восхода» по баскетболу в формате 3 х 3. Турнир проходил в Нижнем Новгороде, по итогам его фарм-клубы БК «БасКИ — Академия им. В.П. Кондрашина» и «Шанса» перебрались в категорию «Вызов» третьего сезона Лиги сильных людей.

Динар Камалиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда едешь в Сербию, без Динара не обойтись

В Казани «Крылья барса» базируются на стадионе «Тулпар» на улице Рауиса Гареева. Два сына Рауиса Гиниятовича — Сергей и Олег Гареевы принимали участие в первом Кубке Казани по мини-футболу еще в 1991 году в составе команды «Кино». Олег Рависович Гареев до сих пор в мини-футбольном строю, участвуя в чемпионате Казани среди ветеранов в составе команды «Технология», а один из его товарищей по команде с позывным Шамсик сейчас на СВО.

На Загребский бульвар, где располагается игровой зал в Санкт-Петербурге, казанцы приехали из Белграда, бывшей столицы Югославии, а сейчас Сербии. Приехали, после победного выступления на международном турнире в формате 3 х 3. Казань делегировала в Белград две команды. «Крылья барса» в составе Василия Кочеткова, Виктора Кайнова, Владимира Кучина и Игоря Самарцева. Такое ощущение, что основную тройку собирали из баскетболистов, чьи имена начинаются на В, а фамилии — на К. А вторую команду формировали из Альберта Багаманова, Артура Галстяна, Всеволода Салина и Динара Камалиева.

Полуфиналы команды выиграли, причем «Юность» столкнулась с серьезным сопротивлением команды Singidunum CZV. Это представитель спортклуба местного университета, в котором развивают баскетбол и волейбол (как мужские, так и женские команды) плюс футбол, гандбол и водное поло (мужские команды).

Альберт Багаманов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа со счетом 9:6 вывела казанцев в финал, после чего Singidunum CZV обыграл в матче за 3-е место соотечественников из Kkk Soko и завоевал бронзовые медали, а в финале «Крылья барса» со счетом 13:6 переиграли «Юность», став победителями турнира с замысловатым названием BG 3X3 LEAGUE OPEN WHEELCHAIR BASKETBALL.

Матчи турнира транслировались на 11 балканских стран в прайм-тайме телеканала Arena Sport 8.

