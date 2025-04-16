Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ
Минтруд России утвердил новый перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке. Теперь их число составляет 29 вместо прежних 203, пишет РИА «Новости».
Проект приказа был опубликован в конце марта и содержал 31 профессию. В утвержденный список вошли инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и другие.
До апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, могли получить гражданство в упрощенном порядке, но затем эту норму закона отменили. Также был отменен приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке.
Ранее в России вступили в силу новые законы, ужесточающие правила получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев на основании брака с гражданами России.
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