Лилия Ахметова готовит первую премьеру в Нижнекамске

Новый главный режиссер татарского театра поставит трагедию

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Назначенная осенью главным режиссером Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Лилия Ахметова готовит на новом месте первую премьеру — трагедию «Борһан йорты»/«Дом Бургана» Ильгиза Зайниева. Читки спектакля начались 11 марта, 24 апреля ожидается сдача, а 25-го — премьера. Подробнее о постановке и новом главреже — в материале «Реального времени».

Второй раз в Нижнекамск

Лилия Ахметова, почти как все ее ровесники-режиссеры, — ученица Фарида Бикчантаева, закончила КазГУКИ. Работала практически со всеми татарскими театрами республики. В этом году планирует набрать курс в Казанском театральном училище. В Нижнекамске два года трудилась главным режиссером русского ТЮЗа, так что, по ее словам, опыт дистанционной работы (она продолжает жить в Казани) ей знаком.

Трудившийся главным режиссером татарского драматического в Нижнекамске с 1989 года и его директором с 2009-го Рустям Галиев остался на второй должности.



На итоговой коллегии Министерства культуры РТ в январе 2023 года театр критиковала министр Ирада Аюпова: мол, после масштабного ремонта и оснащения не показывает нужной динамики роста, «руководителю нужно найти интересные зрителю формы работы». К ней присоединился и раис республики Рустам Минниханов.

В результате в сентябре 2024 года Ахметова вернулась в Нижнекамск в новой должности и выбрала в качестве «дебюта» пьесу Ильгиза Зайниева. Директор Камаловского написал ее в 2016 году, когда ему было 29, хотя, судя по интервью, первый акт он придумал будучи студентом, а потом отложил текст на 10 лет.

По сюжету после смерти властного Бургана в доме собираются его родственники. Дети от первого брака — сыновья Байназар, Байбулат, Баязит, дочь Банат, а также вторая жена Амина и ее дочь Фируза. Смерть главы семьи становится началом ее распада. Один из братьев не может выбраться из пьянства, старшая дочь все еще не простила отца, но главная проблема — никто не знает, как жить дальше. Эпиграф к пьесе — строчка Томаса Манна: «В семье все должны стоять друг за друга, иначе беда постучится в двери». «Дом Бургана» в 2016 году получил первую премию на конкурсе «Новая татарская пьеса».

Лилия Ахметова работает в Нижнекамском татарском театре с сентября 2024 года. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Как у древних греков

— Я знаю Ильгиза Газинуровича давно, десятки лет, — отметил глава Общественного совета по культуре РТ Нияз Игламов. — Его пьесы на конкурсах я научился определять. А здесь не узнал. С этим текстом в его драматургии как будто открылось новое дыхание. Это произведение, поднимающее нашу татарскую жизнь до уровня какой-то греческой трагедии.

В 2019-м под названием «Varislər»/«Наследники» пьесу поставил Бахрам Османов в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. В 2021 году в рамках фестиваля современной драматургии народов России читку произведения устроила художественный руководитель театра «Большая медведица» Валерия Приходченко, и, кажется, у нее были планы на продолжение. «Дом Бургана» ставил в Туймазинском театре Айдар Зарипов (его привозили на фестиваль «Ремесло» 2023 года).

— Четыре года назад я ставила спектакль в Буинском театре, но не смогла найти общий язык с Раилем Ильдаровичем, он сошел с репертуара, — рассказала Ахметова историю взаимоотношений с главным режиссером Садриевым, который ныне по решению суда не может посещать родной театр. — Я тяжело пережила это. Но благость этого решения я смогла оценить только сейчас, потому что иначе я бы не стала главным режиссером. Только я знаю причины почему. Мое несогласие с этим решением привело к этому.

До этого «Дом Бургана» Ахметова поставила в Буинске. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Что готовит Заббаров

Кроме того, по словам Ахметовой, сейчас премьеру в Нижнекамске готовит Айдар Заббаров, чьи спектакли ставили в Камаловском, Альметьевском, Буинском театрах, Особняке Демидова, а также в Ленсовете, «Современнике», МХТ имени Чехова, театре имени Вахтангова.

— Это один из лучших режиссеров республики, — отметила Ахметова. — Мне кажется, приход Айдара в этот театр — подарок нам.

Заббаров взял в работу повесть «Галия» Тагира Тагирова (Ахунзянова), секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Начав писать стихи еще в 1930-х, он много работал журналистом, а потом стал выпускать прозу. «Галия» — повесть о любви, которую оборвала война. В свое время ее более 500 раз показывал Башкирский академический театр драмы в постановке Рифката Исрафилова.

Айдар Заббаров взялся за башкирскую классику. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Будут 4-5 новелл, — объяснила Ахметова, добавляя, что пока говорить особо не о чем. — Это спектакль на тему войны через призму любви. Спектакль сочиняется, как говорит Айдар. Знаю, что артисты берут интервью… Возможно, в этом сезоне будет только сдача.

В планах у самой Ахметовой — поставить «Осень» Гаяза Исхаки. Эту повесть, написанную татарским классиком в эмиграции, вывел на сцену в 1990-е Фарид Бикчантаев в уфимском театре «Нур». Одна из ее героинь выбрала в юности не того человека, а другая смогла найти свое счастье.

— У меня мало опыта, поэтому мы не вписались в бюджет, — открыто поделилась проблемой Ахметова. — Весь бюджет ушел на два спектакля. Значит, так надо. Надо найти подход к «Осени».

— Честно говоря, когда начались разговоры о постановке, я был против, — говорит исполнитель роли Баязита Юрий Павлов. — Наш театр переживает период стагнации, мы топчемся в болоте. Нужно приободрить публику. Не хватает красоты, удовольствия. А это произведение только сильнее погружает — мол, смотрите, живем в пьянстве.

Но потом, по словам Павлова, он поменял свое мнение: каким бы тяжелым ни было произведение, после этого спектакля зрители станут другими.

— Он недавно снял сцену и выложил в статусе. А это второе действие, это же спойлер! Непослушный он артист, но комментариев было много! Мне важно, чтобы творчество могло перевернуть нутро человека, мне нужно такое произведение, — добавила главный режиссер, отметив, что очень сильно переживает за заполняемость зала на премьере.

В ответ же актриса Гузель Шемарданова указала, что билеты на нее в продаже уже закончились.