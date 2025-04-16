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Администрация Альметьевска разъяснила порядок формирования средств на капремонт

16:13, 16.04.2025
Администрация Альметьевска разъяснила порядок формирования средств на капремонт
Фото: Динар Фатыхов

Администрация Альметьевска ответила на часто задаваемый жителями вопрос о том, как формируются средства на капитальный ремонт многоквартирных домов и за что они платят, об этом сообщает пресс-служба города.

Деньги на капремонт поступают из Фонда ЖКХ Татарстана, который аккумулирует средства из следующих источников:

  • взносы собственников жилых помещений по статье «Капитальный ремонт», указанные в платежных документах;
  • средства местного бюджета Альметьевского района;
  • средства бюджета Татарстана.

План капремонта формируется автоматически системой «Мониторинг жилищного фонда», где отражены все характеристики и параметры домов, нуждающихся в ремонте.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В программу ремонта входят следующие виды работ:

  • ремонт инженерных систем: отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации;
  • ремонт подвалов, крыш и фасадов;
  • замена лифтов.

В администрации подчеркнули, что все работы проходят строгий контроль, включающий госэкспертизу, технический надзор и строительный контроль.

— Мы понимаем, что вопрос финансирования капитального ремонта важен для наших жителей. Поэтому мы стремимся к максимальной прозрачности и информированности в этой сфере, — отметили в администрации Альметьевска.

По программе «Наш двор» в Казани благоустроят дворы 464 домов. На это выделено более 4,2 млрд рублей.

Рената Валеева

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