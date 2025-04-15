«Все надо называть своими именами»: почему пахнет на севере Казани и как это исправить

Как решается одна из главных проблем экологии Татарстана и кто источает сероводород в северной части столицы

Фото: Людмила Губаева

99,7% всех превышений ПДК на севере Казани зафиксировано по сероводороду. Всего две из 17 АСКЗА, установленных в Татарстане, обеспечивают три четверти всех превышений — и обе они находятся здесь, в этой проблемной зоне. Кто виноват в том, что жители вынуждены регулярно вдыхать «аромат» тухлых яиц — разбирается межведомственная комиссия, которой помогают ученые из ведущих федеральных центров и РАН. А чтобы на будущее защитить воздух промышленного севера Казани, вводится та же система, которая помогла наладить ситуацию в Нижнекамске, — нормирование выбросов. О ней рассказал министр экологии РТ Александр Шадриков. Отныне, прежде чем построить или усовершенствовать производство, предприятие должно будет дождаться всесторонней оценки влияния этого мероприятия на качество воздуха. И только после одобрения проекта его можно будет реализовывать. Координацию процесса берет на себя Минэкологии РТ. Динамика ситуации, вопросы к УК ПЖКХ, описание мер борьбы с нарушителями, предложения министерства — в репортаже «Реального времени».

Три четверти всех превышений ПДК в Татарстане — на севере Казани

На фоне общего экологического благополучия республики серьезной болевой точкой остается качество воздуха на севере Казани. Поэтому значительную часть брифинга в Кабмине министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков посвятил рассказу о том, как сейчас обстоят дела с этой проблемой и какие меры призваны ее решить.

— Наш принцип — проблему нельзя утаивать, о ней надо говорить, все надо называть своими именами. Потому что основная наша задача — благополучие жителей нашей республики, — объяснил выбор темы министр, после чего перешел к сухим цифрам.

С начала года по сегодняшний день зафиксирована 21 жалоба от жителей на качество атмосферного воздуха в северной части Казани. На двух действующих в этой зоне автоматических станциях контроля атмосферного воздуха (в Осиново и в «Салават купере») зафиксировано 33 превышения ПДК загрязняющих веществ.

Но год еще только начинается. Напомним: в 2024-м жалоб по этому поводу поступило целых 539, а превышений ПДК в воздухе северной зоны Казани было зафиксировано 1 252. Чтобы понимать серьезность проблемы, достаточно взглянуть на цифры: всего по всей республике 17 станций обнаружили 1 660 превышений ПДК. Получается, что львиную долю — 75,4% всех превышений в крупной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей республике — обеспечивали всего лишь две станции на севере Казани. Более того, «благодаря» им произошел почти двукратный рост превышений ПДК загрязнителей в республике по сравнению с 2023 годом. И практически все эти превышения — 99,7% — приходятся на сероводород.

93,5% выбросов на севере Казани генерируют лишь семь предприятий

В границах проблемной зоны работает 71 предприятие. 33 предприятия регионального надзора, зарегистрированные на этой территории, отвечают лишь за 2,02% общих выбросов в атмосферу.

38 же, самые крупные, относятся к федеральному надзору — и именно они генерируют 97,98% от всего суммарного выброса этой зоны. Говоря простыми словами, это означает, что их выбросы и соответствие природоохранному законодательству контролирует Управление Росприроднадзора по РТ. Инспекторы Минэкологии не имеют полномочий ни проводить здесь проверки, ни предъявлять ущербы, ни, тем более, выписывать штрафы и предписания.

93,5% суммарного выброса по северу Казани генерируют семь из этих 38 крупнейших предприятий федерального надзора: ПАО «Казаньоргсинтез»; полигон ТКО на улице Химической ООО «УК ПЖКХ»; Зеленодольский филиал ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», две ТЭЦ (Казанская ТЭЦ-3 и Казанская ТЭЦ-2); АО КМПО; ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов».

Министерство экологии РТ

Ведут себя эти предприятия очень по-разному. Например, крупнейший природопользователь на этой территории — ПАО «Казаньоргсинтез». Ему же принадлежит и максимальный суммарный расчетный выброс в год (обратим внимание: не превышение, а выброс в пределах нормативов!) В декабре 2023 года предприятие установило АСКЗА в своей санитарно-защитной зоне и передает в режиме реального времени данные с нее Министерству экологии, демонстрируя таким образом открытость и готовность к оперативному устранению нарушений в случае, если они появятся.

— Для проведения производственного экологического контроля предприятие использует собственную передвижную лабораторию. В год проводится более 460 тысяч измерений по 18 загрязняющим веществам, и они тоже передаются в министерство, — добавил Александр Шадриков.

С другой стороны, полигон ТКО по улице Химической, принадлежащий ООО «УК ПЖКХ», тоже относится к крупным предприятиям, поднадзорным федеральному, а не региональному ведомству.

— На полигоне 22 источника выбросов. Основные из них — это неорганизованные участки тела самого полигона, пруды-накопители фильтрата. То есть загрязняющие вещества в атмосферу попадают со всей площади полигона и не могут регулироваться, — обратил внимание собравшихся министр.

Санитарно-защитная зона у полигона появилась только после решения Межведомственной рабочей группы весной 2023 года — до тех пор ее просто не было. Что до открытости, то, как рассказал министр, УК ПЖКХ предлагалось использовать компактные автоматические станции контроля для круглосуточного мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Однако оно внедрять автоматический контроль отказалось. Почему? Вопрос повис в воздухе.

— Значит, возможно, есть что скрывать? Мониторинг в рамках программы производственного экологического контроля проводится по коммерческому договору предприятия с лабораторией «ЦЛАТИ по РТ», подведомственной Росприроднадзору. По результатам этих измерений на границе санитарно-защитной зоны полигона ни одного превышения ПДК не выявлено, — удивлялся министр, с нажимом произнеся слова «по коммерческому договору».

сайт Кабмина РТ

Урок химии от министра экологии

Чтобы понять, как решать проблему и где искать ее истоки, специалисты Минэкологии провели огромную работу: проанализировали выбросы всех загрязнителей и рассчитали удельный вклад предприятий по каждому из них. В широком спектре загрязняющих веществ, которые мониторят АСКЗА, по превышениям уверенно лидирует сероводород — именно по нему показатели выбивались из нормы аж в 99,7% случаев!

Вклад предприятий оценивали по системе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха Казани, которые учитывали данные АСКЗА и передвижных экологических лабораторий в периоды превышения и метеопараметры (скорость и направление ветра). Таким образом были определены основные «вкладчики» сероводорода в атмосферу: Зеленодольский филиал птицефабрики «АК БАРС», УК ПЖКХ, «Каздорстрой», «Казанский завод стеновых силикатных материалов», МУП «Водоканал», «Казанский хлебозавод №2» и ПК «Возрождение».

При этом министерство не может однозначно указать пальцем на единоличного и конкретного виновника «сероводородного торжества». Однако здесь Александр Шадриков вновь обратился к своему педагогическому прошлому. Если в феврале на коллегии он учил УК ПЖКХ арифметике, то сейчас преподал собравшимся журналистам урок химии, объяснив, что такое сероводород и откуда он берется.

— Сероводород — это бесцветный газ с характерным запахом [тухлых яиц]. Основные источники сероводорода — это объекты размещения твердых коммунальных отходов, где сероводород выделяется в результате разложения органики. Также сероводород образуется на предприятиях животноводства и птицеводства, при работе очистных сооружений сточных вод и канализации. Сероводород выделяется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, на объектах химии и нефтехимии, — рассказывал министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не только сероводород: в чем еще проблема полигона на Химической

Как правило, на мусорных полигонах в воздух выделяется не только сероводород, но и метан, аммиак, формальдегид, метилмеркаптан (чемпион по зловонию среди всех перечисленных газов), угарный газ, диоксид азота и ряд других газов. И если эксплуатировать объект, нарушая правила, страдать будет не только воздух (а значит, и наше обоняние), но и почва, и подземные воды. Это будет происходить из-за просачивания зловонного ядовитого фильтрата.

Были ли проблемы в эксплуатации полигона на Химической? Как рассказывает министр, были. Он перечисляет целый букет нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных Росприроднадзором. Среди них размещение отходов без предварительного брикетирования, захоронение ТКО с отступлением от проектной документации, проблема с очисткой фильтрата.

В 2023 году министерство выявило разлив фильтрата с тела полигона, проводя весенний авиаоблет. Ущерб почве оценен в 27 млн рублей, но решение Росприроднадзора о взыскании ущерба было отменено судом.

Кроме того, здесь вообще не была запроектирована система дегазации — а значит, газы, образующиеся в результате гниения скопившейся органики, просто выделяются в воздух по всей площади полигона (а она немалая!)

— Выбросы свалочного газа продолжают чувствовать жители, однако ни одного превышения лаборатория ЦЛАТИ, которая выполняет мониторинг в рамках производственного экологического контроля по договору с УК ПЖКХ, не зафиксировала, — продолжал удивляться министр.

Повторной государственной экологической экспертизы полигон не проходил, а перечисленные нарушения не исправил — ведь изменений в проектную документацию внесено так и не было.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Казалось бы, сейчас вопросов к этому объекту возникать уже не должно, ведь в декабре 2024 года он был закрыт. Однако из Госреестра объектов размещения отходов он не исключен, а СМИ республики сообщали, что по крайней мере в январе и даже марте нынешнего года сюда продолжали приезжать мусоровозы.

Как решать проблему: нормирование выбросов и НИР с участием федеральных ученых

Зловоние терроризирует север Казани вот уже несколько лет подряд, и в решение проблемы включились межведомственные структуры. Так, Кабмин РТ принял постановление №1116 в декабре прошлого года: отныне, прежде чем строить или расширять производства, предприятия должны сначала провести полномасштабный анализ того, как они будут воздействовать на атмосферу. Для этого будет использоваться система сводных расчетов.

Если расчет покажет, что качество воздуха из-за нового производства ухудшится, то его строительство не будет разрешено — сначала надо будет внести изменения в проект. Вплоть до пересмотра локации! Опыт у республики уже есть: именно таким образом в свое время удалось в 32 раза снизить число жалоб на воздух от жителей Нижнекамского промузла — все предприятия в этой зоне сначала проводят свои новые проекты через природоохранные структуры и только потом начинают строительство (по необходимости их доработав). Это касается источника загрязнения любого масштаба — от нового завода до единичной трубы или печи.

— По факту это нормирование выбросов, — объяснил Александр Шадриков. — Такой подход позволит снизить воздействие не только на атмосферный воздух, но и на почву, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир. Без положительного заключения министерства нельзя будет получить разрешение и реализовать новый проект или расширить производство, связанное с выбросами в воздух!

Координация этих работ закреплена за Минэкологии, а сводные расчеты выполняет ГБУ «Геоцентр». Результаты министерство будет направлять в ведомства, от которых зависит разрешительная документация и принятие решений: это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Управление госэксперизы, исполком Казани и другие.

А для того чтобы усилить комплексный подход к решению вопроса, ведутся две независимые научно-исследовательские работы по установлению источников неприятных запахов. Первую организовало Управление Роспотребнадзора, выполняют ее пермские ученые. Предварительные итоги конкретики не выявили: картина сложная, состав и концентрация загрязнителей меняются не только по горизонтали, но и по высоте. Но уже составлены электронные карты распространения запахов и определены области возможного их формирования. Решение о втором этапе исследования будет принимать Роспотребнадзор.

Вторая НИР проводится в рамках соглашения Минэкологии РТ с Научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам (напомним, татарстанское министерство стало первым в России, кто заключил такое соглашение). Здесь работают ученые в том числе из МГУ, результаты будут готовы летом.

Опыт у республики уже есть: именно таким образом в свое время удалось в 32 раза снизить число жалоб на воздух от жителей Нижнекамского промузла. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Что предлагает министерство

Александр Шадриков озвучил предложения своего министерства по урегулированию ситуации.

Во-первых, он считает, что необходимо усилить контроль предприятий, поднадзорных федеральным структурам. Как выяснилось, за прошлый год в Управление Росприроднадзора из Минэкологии отправилось более 300 писем и обращений по поводу жалоб на предприятия, которые не подконтрольны региональному министерству. Возможно, нужно активизировать контроль со стороны федералов?

Во-вторых, для предприятий I категории — крупнейших природопользователей — рекомендовать установку систем автоматического контроля выбросов в ближайшие сроки.

В-третьих, предприятиям предлагается внедрить автоматический мониторинг качества воздуха с использованием малогабаритных датчиков рядом с производственными объектами. Министерство со своей стороны готово помочь определить, где их ставить и какие вещества мониторить каждому конкретному предприятию.

— Отдельно хотелось бы подчеркнуть высокую ответственность предприятий, расположенных в этом районе. Все должны понимать личную экологическую ответственность и быть честными перед собой и перед нашими жителями. Благополучие жителей — это общий для всех KPI, а отсутствие жалоб от жителей — основной показатель работы! — завершил свой рассказ Александр Шадриков.