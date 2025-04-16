В Татарстане изменят норматив дохода от продажи продуктов личных подсобных хозяйств

Фото: Максим Платонов

В Татарстане разработан проект постановления, определяющий норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации продукции, полученной в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), с одной сотки земельной площади в месяц. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Норматив чистого дохода от реализации продукции ЛПХ с одной сотки земли составит 410,7 рубля в месяц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он используется для определения права граждан на получение различных мер социальной поддержки, установленных законодательством.

В 2023 году он составлял 421,1 рубля в месяц. Тогда норматив увеличили с 385 рублей.

Рената Валеева