На ТНВ представили сериал «Человек уходит — песня остается» о трагических военных и послевоенных годах

Фото: предоставлено Булатом Гильвановым

Зрители не могли сдержать слез во время премьерного показа сериала «Человек уходит — песня остается» телеканала ТНВ. Вместе с главными героями — семьей Калимуллиных — зрители проходят через самые трагические страницы истории страны: тяжелые военные и послевоенные годы. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Премьерная серия была представлена столичной публике. Режиссер, продюсеры, операторы и актеры сериала отмечают, что для них этот момент особенно волнителен.

Сериал снят по одноименной повести Мухаммета Магдеева. Перед творческой командой стояла непростая задача — передать смыслы и идеи автора, воссоздать эпоху. Съемки проходили в семи районах Татарстана. В кадре — настоящие деревенские дома, старинные предметы быта. В массовых сценах участвовали более 200 человек. Создатели даже нашли настоящий танк тех времен.

Подробнее о том, как снимали телеэпопею и как ее оценили первые зрители, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева