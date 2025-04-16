Жительница Татарстана предстанет перед судом за мошенничество с использованием документов отца

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Сабинского района Татарстана утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней женщины. Она обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии дознания, в мае 2023 года женщина, находясь в Казани, пыталась оформить онлайн-заем в микрофинансовой организации на имя своего отца, используя его персональные данные. Злоумышленница сфотографировала паспорт отца во время его визита в п.г.т. Богатые Сабы. Однако МФО отказала в выдаче займа, и женщина не смогла довести свой преступный умысел до конца. Аналогичные попытки были предприняты в августе и октябре того же года, но также безуспешно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ноябре 2023 года женщина, используя фото паспорта отца и его персональные данные, успешно оформила дистанционный заем на сумму 9 тыс. рублей. В течение того же месяца она совершила еще два аналогичных преступления, получив займы на суммы 6 тыс. рублей и 7 тыс. рублей.



Рената Валеева