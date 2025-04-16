Роспотребнадзор опроверг фейковую рассылку о «биологической диверсии» с холерой на Россию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Роспотребнадзор официально опроверг распространяемую через SMS-сообщения ложную информацию о «биологической диверсии» и заражении источников воды холерной палочкой на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что к ним поступила информация о фейковом SMS-сообщении, которое получил житель Свердловской области. Текст сообщения гласил: «На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой — информация от главного эпидемиолога России».

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Рената Валеева