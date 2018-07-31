АО Казанский медико-инструментальный завод

Общая информация

АО «Казанский медико-инструментальный завод» — одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России.

Выпускает около трех тысяч наименований изделий медицинских инструментов, а в части точной механики производит в стране более 90% профильных изделий. Основными конечными потребителями продукции ПАО «КМИЗ» являются лечебные учреждения, финансируемые из бюджета.

Фабрика зубных боров была основана на благотворительные средства в г. Киеве в 1931 г. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Казань. В 1963-76 гг. идет строительство главных производственных корпусов первой и второй очереди Казанского медико-инструментального завода.



Основная продукция

алмазные головки; боры твердосплавные; стоматологические наконечники и микромоторы; фрезы твердосплавные; эндодонтические инструменты, хирургические иглы; иглы и инструменты для рефлексотерапии.

Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович

Председатель совета директоров — Хакимов Рафаиль Сибгатович

Дата последнего обновления: