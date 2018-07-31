АО Казанский медико-инструментальный завод
Общая информация
АО «Казанский медико-инструментальный завод» — одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России.
Выпускает около трех тысяч наименований изделий медицинских инструментов, а в части точной механики производит в стране более 90% профильных изделий. Основными конечными потребителями продукции ПАО «КМИЗ» являются лечебные учреждения, финансируемые из бюджета.
Фабрика зубных боров была основана на благотворительные средства в г. Киеве в 1931 г. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Казань. В 1963-76 гг. идет строительство главных производственных корпусов первой и второй очереди Казанского медико-инструментального завода.
Основная продукция
алмазные головки; боры твердосплавные; стоматологические наконечники и микромоторы; фрезы твердосплавные; эндодонтические инструменты, хирургические иглы; иглы и инструменты для рефлексотерапии.
Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович
Председатель совета директоров — Хакимов Рафаиль Сибгатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Салиха Сайдашева, 12
- Телефон: (843) 221-93-00, 203-94-95
- Email: pr.kmiz@mail.ru, info@kmizgroup.ru
- Сайт: kmizgroup.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018