Список компаний

АО Казанский медико-инструментальный завод

Промышленность, Производства
АО Казанский медико-инструментальный завод Фото: peruanskaja-maka.ru

Общая информация

АО «Казанский медико-инструментальный завод» — одно из самых крупных медико-инструментальных предприятий России.

Выпускает около трех тысяч наименований изделий медицинских инструментов, а в части точной механики производит в стране более 90% профильных изделий. Основными конечными потребителями продукции ПАО «КМИЗ» являются лечебные учреждения, финансируемые из бюджета.

Фабрика зубных боров была основана на благотворительные средства в г. Киеве в 1931 г. В июле 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны фабрика была эвакуирована в Казань. В 1963-76 гг. идет строительство главных производственных корпусов первой и второй очереди Казанского медико-инструментального завода.

Основная продукция

алмазные головки; боры твердосплавные; стоматологические наконечники и микромоторы; фрезы твердосплавные; эндодонтические инструменты, хирургические иглы; иглы и инструменты для рефлексотерапии.

Генеральный директор — Шакиров Нур Хамзинович
Председатель совета директоров — Хакимов Рафаиль Сибгатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Салиха Сайдашева, 12
  • Телефон: (843) 221-93-00, 203-94-95
  • Email: pr.kmiz@mail.ru, info@kmizgroup.ru
  • Сайт: kmizgroup.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам