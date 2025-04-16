Time назвал 100 самых влиятельных людей 2025 года

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2025 года, охватывающий политиков, бизнесменов, артистов и других деятелей, оказавших значительное влияние на мир. В список вошли такие известные фигуры, как президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Аргентины Хавьер Милей и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

Все упомянутые политики представлены в категории «лидеры». Среди других лидеров, вошедших в список, — вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, советник Трампа и глава DOGE Илон Маск, министр торговли США Говард Латник, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В категорию «титаны» журнал включил американского комика и телеведущего Джо Рогана и гендиректора Meta* Марка Цукерберга.

В категории «артисты» оказались певец Эд Ширан, актрисы Скарлетт Йоханссон и Кристен Белл, а также актер и продюсер Адам Скотт.

Примечательно, что в этом году, по оценке Time, действующая администрация США «является источником международных потрясений», поэтому в список вошли сразу шесть представителей американского правительства — рекордное количество со времен президентства Барака Обамы. Самым молодым участником списка стал 22-летний французский пловец Леон Маршан, а самым возрастным — 84-летний глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус.

В список 100 самых влиятельных людей, по версии Time, в 2025 году не вошли представители России.

Рената Валеева