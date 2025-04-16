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В Казани временно перекроют железнодорожный переезд в Дербышках

16:36, 16.04.2025
В Казани временно перекроют железнодорожный переезд в Дербышках
Фото: Максим Кокунин

Минтранс Татарстана сообщил о временном закрытии железнодорожного переезда в поселке Дербышки Советского района города Казани.

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Восстание-Дербышки, запланированных Горьковской железной дорогой (ГЖД) для обеспечения безопасности движения, движение автотранспорта через железнодорожный переезд 800 км, расположенный на улице Станционной, будет ограничено в ночное время в следующие периоды:

  • с 22.00 17 апреля до 08.00 18 апреля;
  • с 22.00 18 апреля до 08.00 19 апреля;
  • с 22.00 20 апреля до 08.00 21 апреля.

Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд в поселке Малые Дербышки по улице Березовой.

ГЖД вместе с АО «Содружество» увеличила составность поезда Казань — Йошкар-Ола. Теперь межрегиональный поезд будет состоять из двух вагонов в определенные дни.

Рената Валеева

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