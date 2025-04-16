Прокуратура добилась устранения нарушений пожарной безопасности в школе искусств Челнов

Фото: Екатерина Петрова

Прокуратура Набережных Челнов выявила серьезные нарушения пожарной безопасности в детской школе искусств в ходе совместной проверки с ГУ МЧС по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка установила, что в школе искусств помещения не разделены по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены классы зон производственных и складских помещений. По мнению прокуратуры, это свидетельствует о неисполнении школой обязанностей по созданию безопасных условий для обучения детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первоначально, после выявления нарушений, в адрес исполкома Набережных Челнов было внесено представление с требованием устранить недостатки. Однако, не получив должной реакции и не увидев прогресса в устранении нарушений, прокуратура обратилась в суд.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования ведомства.

Данный инцидент подчеркивает важность неукоснительного соблюдения норм пожарной безопасности в учреждениях, где находятся дети. Прокуратура Татарстана продолжит осуществлять надзор за соблюдением законности в данной сфере.

Рената Валеева