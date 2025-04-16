Почти 2 тыс. объектов в реестре ОКН Татарстана: как продвигается реставрация исторических памятников

Иван Гущин рассказал о работах в Мергасовском доме, здании ТЮЗа и кремле

Фото: Михаил Захаров

Ежегодно реестр объектов культурного наследия (ОКН) пополняется новыми памятниками — в этом году в списке появилось 20 новых пунктов. В очереди на рассмотрение о включении в реестр на данный момент находится более 3 тыс. объектов. «Эти списки постоянно меняются: какие-то объекты добавляются, какие-то исключаются. Проводится постоянная инвентаризация», — рассказал председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин. О том, как продвигается реставрация значимых для республики и Казани памятников, — в материале «Реального времени».

20 новых объектов культурного наследия в этом году

С начала 2025 года в государственном реестре объектов культурного наследия (ОКН) появилось 20 новых пунктов, сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин.

— К самым старым объектам относятся православные храмы. И здесь невольно возникает вопрос: а почему? На самом деле, здесь нет отдельной подоплеки. Просто реестр содержателен объектами именно религиозного значения: и мечети, и церкви. Если брать общее число ОКН, то почти 30% — это православные объекты, — сказал он.

Всего в реестр входят 1 907 татарстанских объектов, еще 446 имеют статус федерального значения. В статусе вновь выявленных — 3 411 объектов.

— Эти списки постоянно меняются: какие-то объекты добавляются, какие-то исключаются. Проводится постоянная инвентаризация. 625 памятников архитектуры имеют временный статус вновь выявленных. Их ждут экспертизы: на выявление предмета охраны, определение местоположения, адресации, кадастрового учета и т. д., — добавил Гущин.

Всего в реестр входят 1 907 татарстанских объектов, еще 446 имеют статус федерального значения. Илья Репин / realnoevremya.ru

По словам председателя комитета, в планах — проведение экспертизы выявленных ОКН. На данный момент работы заказаны на 119 из них и на 20 объектах археологии. После обследования будет принято решение о включении или невключении памятников в реестр.

— В силу закона это (вновь выявленный объект, — прим. ред.) промежуточный этап. <...> Даже если объект не включают в реестр, он остается на госохране, сносить его никто не будет. Больше 400 объектов находится в Казани, они признаны градоформирующими. В силу законодательства для включения в реестр объекты должны иметь уникальную историко-культурную ценность, — пояснил Гущин.

Как протекает реставрация знаковых объектов

После озвучивания цифр Гущин перешел к частным случаям. Так, в этом году завершится реставрация нескольких знаковых объектов:

Храм-памятник павшим войнам: «Затянувшаяся реставрация. Сейчас работы выполнены на более чем 60%. Но уже ничто не мешает закончить реставрацию. На данный момент идет обустройство пешего моста — забита большая часть шунтов и свай, в дальнейшем планируется обустройство автобусной стоянки и ремонт лестницы. Дата открытия пока не определена, но надеемся успеть до конца лета».

Мечеть в с. Маскара Менделеевского района: «Все ждут окончания реставрации. С 2022 года мы этот объект поэтапно реставрировали. Сейчас находимся на финишной прямой. Вот только что разговаривал с представителем Духовного управления мусульман, есть договоренности, что мы эту мечеть откроем и приурочим к празднованию Курбан-байрама в начале июня этого года».

Мечеть в с. Айбаш Высокогорского района: «Объект находится у нас на контроле. Реставрируется за счет благотворительных средств. Достаточно активно протекают работы. Планируем завершение в этом году».

Троицкая церковь в с. Верхний Багряж Заинского района: «Тоже планируем открыть после реставрации в этом году».

Заводская контора «П.К. Ушков и Ко»: «Мы начали первый этап реставрации в 2022 году. В этом году планируем завершить работу. Это будет очень интересный и знаковый краеведческий музей».

Есть и объекты, сроки окончания реставрации которых пока неясны. К ним, например, относятся здание ТЮЗа, Дворец детского творчества им. Алиша и дом, «в котором жили Кави Наджми и Абдулла Алиш» (по данным из открытых источников, речь идет о Мергасовском доме).

— Сегодня на отдельном контроле дом, в котором жили Алиш и Наджми. Каких-то особых новостей нет. Здесь я вас не обрадую. Все соответствующие разрешения по обследованию здания мы выбили. Мы с подрядной организацией выставляем леса и переходим к обследованию конструктива внешних стен, балконов, кровли и т. д. Нужно понять масштаб бедствия по объекту, — рассказал Гущин.

Здание ТЮЗа. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Спикер также рассказал, что комитет получил готовые проекты по реставрации четырех прясел (участки крепостной стены между двумя башнями, — прим. ред.) Казанского кремля. Однако пока еще неизвестно, когда начнутся сами работы.

— Если укрупненно, то с 1-го по 6-й поэтапно идем: Спасская башня, Присутственные места и другие места. Сегодня болевая точка — это прясла, которые вы видите. Это не только покраска, но и решения вопросов с гидроизоляцией, усилением и приспособлением этих объектов под какие-то музеи или туристические функции, — рассказал он.

По словам Гущина, в проектах учтены не только реставрационные работы, но и дальнейшее приспособление прясел.

История под землей

Речь зашла и о культурных слоях в Казани. Гущин признался: что делать с подземной историей города — непонятно. На данный момент такие объекты не считаются важными находками.

При этом, по его словам, наибольшая часть исторического центра Казани обследована, границы культурного слоя определены:

— Документально исследования археологами уже проведены. Если взять, например, центр Казани, то там самый ранний период формирования культурного слоя датируется XVI веком. Археологи это подтвердили. Понятно, что толщина слоя минимальна, но это тоже легло в банк данных.

Гущин признался: что делать с подземной историей города, непонятно. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гущин напомнил о мостовой, которую нашли после обмеления Волги. Она была «кадастрово отбита» и взята на государственную охрану. Несмотря на то, что она сейчас затоплена, объект является потенциальным для внесения в реестр ОКН федерального значения.

При этом существуют и мостовые, находящиеся под толщей асфальта:

— А что предлагаете вы? Есть жизнедеятельность. Понятно, что под толщей порядка 30 сантиметров асфальта есть культурный слой. Через 7—8 лет, когда будет капитальный ремонт дороги, мы снова с вами увидим эту мостовую. Такие находки не новость, мы с этим живем <…> Каждый год мы что-то находим, — заявил Иван Гущин.