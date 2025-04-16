Университеты Иннополиса и Альметьевска заключили соглашение с СПбГМТУ

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

В присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова были подписаны соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) и двумя вузами республики: Альметьевским государственным технологическим университетом «Высшая школа нефти» и Университетом Иннополис.

Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» будет сотрудничать с СПбГМТУ в следующих направлениях:

Обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских программ.

Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Университет Иннополис и СПбГМТУ планируют сотрудничать в сфере развития научно-исследовательской деятельности. Соглашение предусматривает:

Популяризацию научных исследований.

Проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и экспериментальных работ в области цифровизации промышленности, цифровой безопасности промышленных предприятий и искусственного интеллекта в промышленности.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Рената Валеева