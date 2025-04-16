В Татарстане ограничат движение транспорта с опасными грузами во время крупных мероприятий

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В Татарстане введут временные ограничения на движение и стоянку транспортных средств, перевозящих опасные грузы, в период проведения общественно-политических мероприятий в 2025 году. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать на автомобильных дорогах Казани и распространяются на транспортные средства, перевозящие вещества высокой степени опасности.

Временные ограничения вводятся в следующие периоды:

8—10 мая — в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;

15—17 мая — во время проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazan Forum»;

10—14 июня — в период проведения Международного форума министров образования «Формируя будущее»;

17—19 сентября — в дни проведения Международного форума Kazan Digital Week.

В мае и июне в Казани планируется временное перекрытие движения по улице Хади Такташа в связи с проведением Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025 года и Международного форума министров образования «Формируя будущее».



Рената Валеева