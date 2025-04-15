Представители Союза писателей России возмутились соблюдением закона об авторских правах

Режиссер Константин Богомолов попросил Мединского разобраться с авторскими правами на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Фото: Динар Фатыхов

На пресс-конференции в ТАСС член правления Союза писателей России и президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев сообщил, что к первому секретарю Союза писателей России Владимиру Мединскому обратились «ведущие деятели культуры», среди которых назван был только режиссер Константин Богомолов. В своем обращении он просит дать юридическую оценку и провести экспертизу той правовой ситуации, которая сложилась вокруг романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что за путаница вокруг авторских прав на рукопись, почему сейчас об этом вспомнили и чем недовольны представители Союза писателей России — в материале литературного обозревателя «Реального времени» Екатерины Петровой.

Рукописи не горят

Михаил Булгаков начал работу над романом «Мастер и Маргарита» в 1928 и продолжал ее до своей смерти в 1940 году. В 1930 году писатель уничтожил первую редакцию романа, но позднее восстановил текст и продолжил работу. К моменту смерти Булгакова роман оставался неопубликованным, и его вдова, Елена Сергеевна Булгакова, взяла на себя задачу подготовки текста к публикации.

Впервые роман был опубликован в сокращенном виде в журнале «Москва» в №11 за 1966 год и №1 за 1967 год, с предисловием Константина Симонова и послесловием Абрама Вулиса. Из текста было удалено около 12% содержания, включая сцены с обнаженностью и размышления Воланда о москвичах. Первое однотомное издание романа на русском языке вышло в 1967 году в Париже в издательстве YMCA-Press, воспроизводя журнальный вариант. В 1969 году издательство «Посев» во Франкфурте-на-Майне выпустило версию, которая включала ранее удаленные фрагменты, выделенные курсивом.

В СССР полное издание романа появилось в 1973 году в издательстве «Художественная литература», хотя текст был отредактирован А.А. Саакянц. Однако редакция этого издания содержала более 3 тыс. отличий от текста, подготовленного вдовой писателя. Тираж этого издания составил 30 тыс. экземпляров, большая часть которого была направлена за границу или в личные библиотеки номенклатурных работников.

В 1975 и 1978 годах последовали переиздания тиражом 10 тыс. и 50 тыс. экземпляров соответственно, а в 1980 и 1984 годах — по 100 тыс. экземпляров. Из-за ограниченных для того времени тиражей роман быстро стал дефицитным, и его цена на черном рынке достигала 60–200 рублей при официальной цене 1,53 рубля. В 1989 году Л. М. Яновская опубликовала текстологически выверенную версию романа, основанную на рукописях и машинописи 1963 года.

В 2014 году был опубликован основной текст романа в составе полного собрания черновиков, основанного на более чем 10-летнем изучении архивных материалов. Этот текстологический труд, подготовленный Е.Ю. Колышевой, объемом более 1600 страниц позволил более точно восстановить авторский замысел и устранить многие противоречия предыдущих изданий.

Издание романа «Мастер и Маргарита» 1967 года в издательстве YMCA-Press. Скриншот с сайта AbelBooks

Таким образом, путь романа «Мастер и Маргарита» к читателю занял почти 30 лет и сопровождался многочисленными редакциями, цензурными ограничениями и текстологическими спорами. Сегодня роман признан одним из важнейших произведений русской литературы XX века. А фраза «Рукописи не горят» из книги стала крылатой и символизирует неуничтожимость творчества.

Неупокоенный роман

После смерти Михаила Булгакова в 1940 году исключительные авторские права на его произведения, включая роман «Мастер и Маргарита», перешли к его вдове Елене Сергеевне Шиловской. В 1939 году Булгаков составил завещание, в котором назначил Елену Сергеевну единственной наследницей. После ее смерти права унаследовали ее потомки от предыдущего брака — Сергей Сергеевич Шиловский и Дарья Евгеньевна Шиловская (некровные родственники Булгакова, что возмутило представителей Союза писателей России).

Согласно российскому законодательству, авторские права действуют в течение 70 лет после первой публикации произведения начиная с 1 января следующего года после публикации. Поскольку «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован в 1966 году, права на него сохраняются до 2037 года. Таким образом, наследники продолжают контролировать использование романа, включая его экранизации и переиздания. Вопрос с наследием Булгакова возникал и раньше. К примеру, руководитель отдела авторского права юридической компании «Усков и Партнеры» Михаил Родионов (занимал эту должность на момент интервью, — прим. ред.) рассказал изданию «Честный корреспондент» от 15 марта 2010 года о нюансах авторского права в отношении романа «Мастер и Маргарита»:

— Булгаков умер в 1940 году. Раньше у нас действовал закон о 50-летнем сроке охраны авторства. И существует переходное положение: если ранее установленный 50-летний срок истек к 1 января 1993 года, то 70-летний срок не применяется. Исходя из этого положения, общий срок охраны авторского права Булгакова истек почти 20 лет назад. Однако, например, роман «Мастер и Маргарита» был опубликован в 1966–1967 годах. В отношении этого произведения действует положение статьи 1281 пункт 3 ГК РФ, в соответствии с которой при обнародовании произведения после смерти автора срок правовой охраны исчисляется с 1 января года, следующего за годом опубликования произведения.

Михаил Булгаков и Елена Шиловская. скриншот с сайта Москвич Mag

Родионов в этом интервью подчеркнул, что нужно «энциклопедически точно устанавливать, когда было опубликовано каждое произведение». Именно с этой даты и идет исчисление срока охраны авторских прав. При этом произведения, которые были опубликованы при жизни Булгакова, например «Дни Турбиных», уже давно обладают статусом общественного достояния.

В 2017 году российская компания «Марс Медиа Энтертейнмент» приобрела у наследников Булгакова, Шиловских, права на экранизацию романа. Однако выяснилось, что ранее те же права были проданы американскому продюсеру Майклу Лангу, что привело к судебному иску на сумму 115 млн рублей. Этот случай вызвал общественное обсуждение правомерности притязаний Шиловских на авторские права Булгакова.

«Ретроспективный» взгляд на закон

Григорий Ивлиев, разбираясь в ситуации с авторскими правами, зацепился за два момента. То, что Шиловские, некровные родственники Булгакова, и, по мнению Ивлиева, это повод лишить их прав, несмотря на действующее законодательство РФ. А также он предложил смотреть на законодательство «ретроспективно». То есть отталкиваться не от законов, действующих в 2025 году, а от законов, которые действовали на момент смерти Михаила Булгакова, первой публикации романа и дальнейших изменений в законодательстве об охране авторских прав. Логика Ивлиева привела к тому, что, по его мнению, авторские права на «Мастера и Маргариту» давно истекли, и роман Михаила Булгакова должен быть признан общественным достоянием.

Григорий Ивлиев видит ситуацию так: в 1939 году Булгаков составил завещание, передав все права своей жене Елене Сергеевне. На тот момент действовало постановление ЦИК и Совета народных комиссаров СССР от 16 мая 1928 года «Об авторском праве». Этот документ определял срок охраны авторского права — 15 лет после смерти автора. Булгаков умер в 1940 году, значит, по действовавшему тогда закону, все его произведения, независимо от того, были они опубликованы или нет, перешли в общественное достояние 1 января 1955 года.

— Это арифметика. Считали с 1 января года смерти автора. То есть права писателя подлежали охране до конца 1954 года. С 1 января 1955 года — перешли в общественное достояние, — подчеркнул Ивлиев.

Он уточнил: тот факт, что «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован в 1966–1967 годах, уже после смерти Булгакова и Елены Сергеевны, не меняет дела. По словам Ивлиева, на момент публикации роман не подпадал под авторскую защиту, так как срок охраны уже истек. «Елена Булгакова к этому моменту уже не обладала исключительными правами на произведение», — добавил Ивлиев.

Современные наследники — внук и правнучка Елены Шиловской — ссылаются на действующую часть 4 Гражданского кодекса РФ, которая вступила в силу 1 января 2008 года. Согласно статье 1281, исключительные права на произведения, впервые обнародованные после смерти автора, охраняются в течение 70 лет с момента публикации. То есть по действующему законодательству права на роман охраняются до 2037 года.

Однако Ивлиев утверждает, что такая трактовка — юридически ошибочна. Ключевой документ здесь — не только сама 4-я часть ГК, но и Закон о ее введении в действие. В частности, статья 6 этого закона говорит: 70-летний срок применяется лишь к тем произведениям, на которые 50-летний срок охраны еще не истек к 1 января 1993 года. А Булгаков умер в 1940-м, то есть его авторские права по даже более щадящему закону истекли к 1990 году.

— Что же было в законе Российской Федерации 1992 года? Срок был 15 лет, потом стал 25 лет, потом — 50. Но было четко записано: [этот срок] распространяется только на те произведения, срок охраны которых не истек к 1 января 1993 года. А он у Булгакова истек задолго до этого, — сказал Ивлиев. И это противоречит словам юриста Родионова, который комментировал ситуацию с правами на роман «Мастер и Маргарита» еще в 2010 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ивлиев подчеркнул: наследники, ссылаясь на современное законодательство, игнорируют, что правоотношения с произведениями Булгакова начались задолго до принятия Гражданского кодекса РФ и потому должны оцениваться в контексте прежнего законодательства.

— Когда они делают такое заявление, не учитывается правовое регулирование, подлежащее применению к рассматриваемому правоотношению. Сразу берутся ныне действующие нормы, без учета того, что происходило с наследием Булгакова все эти годы, — подчеркнул Григорий Ивлиев.

Эта проблема и стала мотивом, по которому Богомолов написал письмо Мединскому. Режиссер не может использовать роман «Мастер и Маргарита», чтобы поставить по нему спектакль без оплаты переуступки авторских прав. «Ситуация обостряется тем, что использование произведений Булгакова чрезвычайно затруднено, что вызывает недовольство творческого сообщества в целом», — сказал Ивлиев.

Здесь напрашивается вопрос: а почему бы Константину Богомолову не поступить так же, как и остальные деятели культуры, которые спрашивают разрешения у наследников, заключают договоры и выплачивают деньги за переуступку авторских прав? Этот механизм работает в нашей стране уже более 30 лет. И да, бывают случаи, когда наследники против публикации или использования произведения. Это их право как наследников и владельцев нематериальных активов. В этом случае все дружно ждут, когда сменится статус и произведение станет общественным достоянием.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В 1990-е годы попытку экранизировать роман предпринимал присутствующий на пресс-конференции Стас Намин с участием Милоша Формана и голливудских актеров, включая ДиКаприо и Де Ниро. Проект сорвался из-за того, что наследники уже продали авторские права на экранизацию.

— Оказалось, что права принадлежат какому-то молодому человеку (Намин имел в виду внука Елены Булгаковой, Сергея Шиловского, — прим. ред.), который уже продал их трем разным компаниям. И как только одна из них попыталась бы что-то сделать, ее две остальные засудили бы, — пожаловался Намин.

По мнению Ивлиева, правовой тупик можно разрешить только с привлечением профессионального сообщества и общественной экспертизы. «Итогом этого исследования для нас является вывод о том, что произведения Булгакова находятся в статусе общественного достояния. Они открыты для использования, и регулирование этой позиции соответствует запросам общества», — подытожил он. Почему Ивлиев решил, что устаревшие законы должны превалировать над действующим законодательством, — непонятно. Но очевидно, что если этим инициативам дать ход, тогда можно прийти даже не к еще большей путанице, а к правовому беспределу.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».