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В России за сутки потушено 52 лесных пожара, в Татарстане — 40 возгораний

15:36, 16.04.2025
В России за сутки потушено 52 лесных пожара, в Татарстане — 40 возгораний
Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки в стране было потушено 52 лесных пожара в 17 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 88 лесных пожаров в восьми регионах. В борьбе с огнем задействованы:

  • 3 181 человек;
  • 516 единиц техники;
  • четыре воздушных судна.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 17 воздушных судов. В связи с высоким уровнем пожарной опасности:

  • режим ЧС введен в четырех регионах;
  • особый противопожарный режим действует в 33 регионах;
  • пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах.

Несмотря на сложную обстановку, оперативные службы демонстрируют высокую эффективность. С начала года 72% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным ГУ МЧС по Татарстану, 15 апреля подразделения Государственной противопожарной службы:

  • реагировали на 40 пожаров, из них 5 — в жилом секторе, 27 — горение сухой травы;
  • совершили 36 выездов по ложным вызовам;
  • десять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
  • восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева

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