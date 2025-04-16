В России за сутки потушено 52 лесных пожара, в Татарстане — 40 возгораний
За прошедшие сутки в стране было потушено 52 лесных пожара в 17 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 88 лесных пожаров в восьми регионах. В борьбе с огнем задействованы:
- 3 181 человек;
- 516 единиц техники;
- четыре воздушных судна.
Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 17 воздушных судов. В связи с высоким уровнем пожарной опасности:
- режим ЧС введен в четырех регионах;
- особый противопожарный режим действует в 33 регионах;
- пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах.
Несмотря на сложную обстановку, оперативные службы демонстрируют высокую эффективность. С начала года 72% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
По данным ГУ МЧС по Татарстану, 15 апреля подразделения Государственной противопожарной службы:
- реагировали на 40 пожаров, из них 5 — в жилом секторе, 27 — горение сухой травы;
- совершили 36 выездов по ложным вызовам;
- десять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
- восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
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