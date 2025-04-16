В России за сутки потушено 52 лесных пожара, в Татарстане — 40 возгораний

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки в стране было потушено 52 лесных пожара в 17 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 88 лесных пожаров в восьми регионах. В борьбе с огнем задействованы:

3 181 человек;

516 единиц техники;

четыре воздушных судна.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 17 воздушных судов. В связи с высоким уровнем пожарной опасности:

режим ЧС введен в четырех регионах;

особый противопожарный режим действует в 33 регионах;

пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах.

Несмотря на сложную обстановку, оперативные службы демонстрируют высокую эффективность. С начала года 72% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, 15 апреля подразделения Государственной противопожарной службы:

реагировали на 40 пожаров, из них 5 — в жилом секторе, 27 — горение сухой травы;

совершили 36 выездов по ложным вызовам;

десять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;

восемь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева