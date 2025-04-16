Аналитики: глава семьи чаще побеждает в пасхальных «яичных боях» в Казани

Фото: Реальное время

По данным опроса «Авито Услуг», 18% жителей Казани ежегодно играют в традиционные пасхальные битки. В этой игре, где цель — разбить яйцо соперника, чаще всего побеждают главы семейств: отцы выигрывают в 37% случаев. На втором месте оказались сыновья с 32% побед, тогда как матери и дочери одерживают верх значительно реже — 5% и 7% соответственно. Бабушки и дедушки не становятся победителями.

Подготовка к играм остается традиционной: 59% казанцев красят яйца классическим способом (луковая шелуха, свекла, куркума), 54% используют пищевые красители, а 29% украшают яйца воском, наклейками или техникой декупажа. Еще 9% предпочитают покупать уже готовые окрашенные яйца.

Пасхальные куличи также остаются важной частью праздника. По данным «Авито Услуг», спрос на изготовление куличей в марте 2025 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 23% респондентов выпекают куличи сами, 25% сочетают покупку с личным творчеством, а 48% предпочитают покупать готовые изделия. Для большинства (54%) важны вкус и текстура кулича, для 22% — состав ингредиентов.

Современные потребители экспериментируют с новыми вкусами. Среди популярных вариантов: фисташка с белым шоколадом (20%), клубника в шоколаде (19%), малина в шоколаде (18%), манго-маракуйя (17%), соленая карамель с арахисом (20%), дубайский шоколад (18%), лаванда с медом (10%) и черный трюфель (12%). Большинство казанцев (87%) готовы потратить на кулич до 1 000 рублей, а 5% рассматривают более дорогие варианты.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 апреля в храмах и монастырях Казани пройдут Пасхальные богослужения. После них для верующих организуют спецподачу транспорта.



Матвей Гавриков