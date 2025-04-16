В Казани частично перекроют улицу Декабристов из-за ремонта теплосетей

Фото: Мария Зверева

С 17 апреля в Казани будет частично ограничено движение транспорта по улице Декабристов. Ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

С 17 апреля по 16 июня будет частично закрыт проезд на участке улицы Декабристов от дома №131е до дома №129.

В мае и июне в Казани планируется временное перекрытие движения по улице Хади Такташа в связи с проведением Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025 года и Международного форума министров образования «Формируя будущее».

Рената Валеева