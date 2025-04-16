В Пестречинском районе Татарстана ребенок пострадал под колесами школьного автобуса
16 апреля в деревне Куюки Пестречинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По предварительным данным, мальчик 2017 года рождения, двигаясь по тротуару, неожиданно вышел на проезжую часть, где в это время останавливался школьный автобус ГАЗ под управлением водителя 1957 года рождения.
В результате инцидента ногу ребенка прижало к бордюру колесом автобуса. С травмами он был доставлен в больницу.
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