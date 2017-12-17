Салават Ахметзянов: «На нашем народе видно, как стремительно и явно растет популярность Сталина»

Новый поворот: от вопросов о национальном языке к общей платформе татар и русских. Колонка историка Салавата Ахметзянова

Многие татары, находящиеся за пределами Татарстана, не без интереса наблюдают за событиями, связанными с республикой. Реагируя на заявления нашего колумниста Рифата Курбанова, директор Магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов в авторской колонке «Реального времени» делится своими мыслями о процессах, происходящих на его исторической родине: статусе национальных языков, отношения с Москвой и другие. Историк рассматривает положение татар со времен завоевания Казани до сегодняшних дней и приходит к интересным выводам.

Не самое плохое место для татар

В жизни Татарстана в последние пару лет произошли серьезные изменения, которые могут привести к его полному переформатированию. Федеральная власть отказалась продлить договор с республикой. Грядет ликвидация поста президента Татарстана. Отказано в санации республиканских банков. Хотя многим другим банкам, имевшим не менее вороватое руководство, чем в «Татфондбанке», такая помощь оказывается в несопоставимо больших размерах. В национальной республике идет активизация православной церкви как государственно доминирующей. Татарский язык не будет больше изучаться в школах как обязательный предмет, а только на добровольной основе. Список можно продолжить.

Неумолимая последовательность этих событий наводит на мысль, что идет процесс очередного «взятия Казани», который для кого-то, вероятно, является неким духоподъемным актом. И в этом есть даже нечто сакральное, поскольку история собственно России началась с завоеванием Московией Казанского ханства, а вслед за ним поочередно других татарских государств. Как отмечали некоторые русские историки: «Ханская ставка переместилась в Москву». Ментально-виртуальное «взятие Казани», возможно, знаменует собой закольцованное завершение некоего большого временного цикла. То ли это конец предыдущей истории, то ли начало принципиально нового периода.

«Отказано в санации республиканских банков. Хотя многим другим банкам, имевшим не менее вороватое руководство, чем в «Татфондбанке», такая помощь оказывается в несопоставимо больших размерах». Фото Максима Платонова

Немалая часть татар расстроены последними событиями, но им стоит понимать, что это лишь сравнительно незначительные неприятности с точки зрения многовекового развития нашего народа. Нашим дедам в плане сохранения этничности и связанных с этим дополнительных тягот жизни было много хуже, чем нам, а уж прадедам так и предельно хуже. Сегодняшняя Россия для татар — не самое плохое место на этой земле. Ни в каких тюркских и мусульманских странах татары не могут иметь даже самую минимальную суверенную автономию, и сохраняют язык только в сугубо домашних условиях. Кроме того, надо понимать, что татары выполняют важную государственную функцию отвлечения, используя которую, порой успешно решают проблему «голого короля». Перефразируя Вольтера: «Если бы не было татар, то их следовало бы выдумать!»

Со времен древнеримской империи многие государства в той или иной степени практикуют принцип: «Разделяй и властвуй!» Наша федеральная власть заявляет о том, что региональный сепаратизм, особенно национальных республик, способствует разрушению единства страны. Если это верно, то лишь отчасти, потому что главной проблемой, многократно более опасной и реально гибельной, является предельная, впереди планеты всей, коррупция на всех, без исключения, уровнях властных структур. Коррупция деморализует наш российский народ, парализует экономическое развитие страны.

Что роднит мусульман и русских старообрядцев?

Русские и татары взаимодействовали друг с другом много веков с разной степенью, как противостояния, так и близости. Русский народ формировался на многонациональной основе. Именно эта многонациональность определяет его высокую степень открытости и интернационализма. Прежде всего, в него вошли славянские народы. Наряду с древними русичами (вятичами, древлянами и др.) в более поздние времена сюда добавились украинцы, белорусы, поляки. Но называть русских сугубо славянским народом было бы сильным преувеличением. Большую роль в становлении русских сыграли финно-угры (мордва, удмурты, марийцы и др.). Вспомним, что основоположником новой формы православия был мордвин Никон, ставший патриархом. Той же национальности был его идейный противник, сторонник старой веры, лидер старообрядчества протопоп Аввакум. На месте Москвы, Рязани, Костромы первоначально находились мордовские деревни. В фундаменте русского народа имеется и мощная тюркская составляющая. Преобразовались в русских большое количество чувашей. После падения Золотой Орды и постепенного исчезновения татарских ханств в русский этнос перешла значительная часть татарской воинской аристократии, составив ощутимую часть дворянства.

«В середине XIX века к старообрядчеству вопреки официальной статистике того времени принадлежало более трети русского крестьянства. В начале XX века купцы-старообрядцы контролировали две трети российской промышленности». Фото chelreglib.ru

Но этот процесс сближения татар и русских, а точнее татар и российского государства остановился с приходом к власти династии Романовых, с введением ими института крепостничества и созданием новой формы государственной идеологии через изменение старой формы русского православия в никонианство. Был взят курс на принудительную христианизацию и русификацию малых народов. На длительном историческом отрезке жестокие гонения испытали на себе как русские-старообрядцы, так и татары-мусульмане.

Доктор исторических наук А.В. Пыжиков в своей книге «Грани русского раскола» последовательно доказывает, что ситуация церковного раскола привела к существованию, с одной стороны, никонианства как религии преимущественно господствующего класса, и, с другой стороны, старообрядчества как религии народной. В середине XIX века к старообрядчеству вопреки официальной статистике того времени принадлежало более трети русского крестьянства. В начале XX века купцы-старообрядцы контролировали две трети российской промышленности, но при этом были отстранены от управления страной, что заставляло их выделять большие деньги на подготовку революций как 1905, так и 1917 годов. В свою очередь добавим, что и ислам на долгие века стал религией угнетенных.

Советские завоевания

До начала XX века жизнь татарского народа протекала весьма автономно от российского государства и русской культуры. Исключение здесь составляли, пожалуй, только служилые татары и купцы. Татары массово отказывались от изучения русского языка, считая его первым шагом к христианизации, потери этничности. Была создана национальная система образования, в основе которой было религиозное просвещение и воспитание. В каждой татарской деревне были свои школы-мектебы. А в наиболее крупных поселениях работали медресе, являвшиеся следующей ступенью образования, после которой имелась возможность ехать учиться в Бухару, бывшую центром мусульманского просвещения. Массовое отсутствие знания русского языка и невозможность получить образование, признанное российским государством, ограничивало возможность татар занимать в тогдашнем обществе более или менее достойное место. Татарская культура и просвещение были ориентированы в те времена на сравнительно отсталый Восток (Турцию, Иран, арабские страны). В татарской среде практически отсутствовали межнациональные браки. Вплоть до 1917 года в России существовал закон, согласно которому при вступлении татарина-мусульманина в брак с русской его дети автоматически обращались в православие.

«Была создана национальная система образования, в основе которой было религиозное просвещение и воспитание. В каждой татарской деревне были свои школы-мектебы. А в наиболее крупных поселениях работали медресе». Фото archive.gov.tatarstan.ru (Шакирды медресе «Мухаммадия». 1907 г.)



Только Октябрьская революция 1917 года и установленная после нее советская власть позволила татарам преодолеть ту стену, которая разделяла его с русскими и начать реальную, полноценную интеграцию в общественную ткань нашей страны. Именно эта революция разрушила прогнившее самодержавие, которое и сделало страну «тюрьмой народов», включая и русский народ. Имперская Россия являла собой уникальный опыт «белой Африки», внутренней колонии, в которой народ веками находился в крепостном, рабском состоянии. Русская культура в советские времена прорубила татарскому этносу «окно в Европу», позволила ему из народа преимущественно азиатского стать народом европейским, имея при этом и азиатскую культурно-языковую составляющую. Современные татары практически поголовно и на хорошем уровне знают русский язык и культуру, массово имеют высшее образование. Браки между татарами и русскими стали достаточно обычным явлением. Единственно, что разделяет татар от русских, что они россияне, но не русские в силу разности религий, а также имен и фамилий. Последняя разность не касается крещеных татар, отличием которых является знание татарского языка и обычаев.

От крушения царизма обычный народ, как татары, так и русские, ничего не потерял, а только выиграл. Если бы через создание национальных автономий не начал решаться национальный вопрос, то Россия, скорее всего, перестала бы существовать как единое государство. Без поддержки национальных меньшинств советская власть не смогла бы победить. У страны был выбор между левым переворотом «красных» и правым переворотом «белых». Установление советской власти сопровождалось террором, закономерным после любой революции, растянувшимся на долгие годы и приведшим к колоссальным жертвам. Но если победили бы белые, то в стране во имя сохранения унитарного государства на долгие годы мог быть развязан черносотенный террор против национальных меньшинств, при активном использовании довольно распространенного тогда лозунга: «Бей жидов! Спасай Россию!» Дилемма выбора правого или левого поворота в развитии была характерна для многих стран того времени, включая Италию, Испанию, Германию.

Платформа для единения

Сегодня мы видим серьезную потерю завоеваний советской власти. Приведу простой пример. В последние десятилетия существования СССР обычный размер пенсии равнялся 120 рублям, что в пересчете на сегодняшние деньги равняется примерно 30 тысячам рублей. У большинства современных российских пенсионеров их пенсии по покупательной способности равны студенческой стипендии прежних времен. «Денег нет, но вы держитесь!». А колоссальные деньги в офшорах, в яхтах и самолетах, в дворцах и зарубежных виллах, в потаенных квартирах отдельных полковников. Борьба с вороватыми чиновниками ведется, но ее уровень явно недостаточен. Например, хорошо, что судят бывшего министра экономики Улюкаева, но в масштабах страны он лишь мелкий взяточник.

Считанные месяцы остаются до президентских выборов. Голосовать за Путина, невзирая, согласно данным соцопросов, на всенародную любовь к нему, буду лишь в том случае, если он в своей предвыборной программе четко обозначит действенные меры по борьбе с коррупцией, реализация которых, безусловно, приведет к улучшению жизни нашего народа, даст мощные импульсы к обновлению страны. В советские времена проблема коррупции решалась сравнительно легко. При несоответствии расходов и доходов имущество и денежные средства подлежали конфискации, назначалось соответствующее уголовное наказание. Нужна только политическая воля верховной власти. Много лет наш уважаемый парламент отказывается ратифицировать статью 20 (о незаконном обогащении) конвенции ООН о противодействии коррупции. Возможно, это происходит потому, что в случае ее принятия опустеют парламент и правительство.



«Видно, как в нашем народе, без национальных различий, стремительно и явно растет популярность Сталина, а происходит это потому, что он успешно, хотя и очень кроваво решал проблемы разворовывания народного богатства нашей страны, жестокой ценой обеспечивал имущественное и социальное равенство». Фото wikipedia.org



Различные стороны жизни Татарстана, как и в целом России, можно изменить к лучшему, если удастся остановить ползучий правый переворот чиновничьей олигархии. Пока существует возможность решить все мирными, легальными средствами. Ибо видно, как в нашем народе, без национальных различий, стремительно и явно растет популярность Сталина, а происходит это потому, что он успешно, хотя и очень кроваво, решал проблемы разворовывания народного богатства нашей страны, жестокой ценой обеспечивал имущественное и социальное равенство. Молю и Бога, и Аллаха, чтобы не проснулся дух товарища Сталина, чтобы сталинизм не стал радикальной идеологией массового социального протеста!

Давно пора понять, что наш российский народ объединяют не религии, напротив, они часто разъединяют, противопоставляют, а их способность к этнической консолидации на сегодняшний день крайне ограничена. Идеи панславизма для русских и пантюркизма для татар на практике показали свою бесперспективность. Вспомним, как при развале СССР в ряде новообретенных суверенных государств бытовало: «Русские в Рязань! Татары в Казань!» На самом деле, нас должно объединять единство нашей совместной территории, которую мы должны совместно защищать и сохранять, единство экономической, политической и социальной деятельности, единство русского культурно-языкового пространства, позволяющее при этом развивать многообразие языков и культур нашей общей Родины.