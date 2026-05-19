Агент Алексей Сафонов: «Если «Рубин» хочет попасть в пятерку или тройку призеров, Даку продавать не стоит»

Итоги сезона РПЛ-2025/2026. Разбираемся в них вместе с экспертом «Реального времени»

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем функционер подвел итоги сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги. С экспертом нашего издания обсудили главные темы прошедшего футбольного года в России.

«Мусаев нормально выполняет свою работу в «Краснодаре»

— Алексей Николаевич, «Зенит» по итогам этого сезона взял 12-е чемпионство в РПЛ. Насколько все справедливо и закономерно?

— Математику не обманешь. Кто набрал больше всех очков, тот и стал чемпионом. Тут не нужно опираться на эмоции. Нравится команда или нет — побеждают сильнейшие. То, что была борьба до последнего тура, — это радует. Как в верху, так и внизу таблицы.

— Допускаете ли мысль, что Мурада Мусаева могут уволить из «Краснодара», если он не возьмет Кубок России 24 мая?

— Я так не думаю. Мусаев нормально выполняет свою работу в «Краснодаре». Его команда билась до последнего тура за золото в чемпионате. Да, это футбол, так бывает. Не всем же становиться чемпионами одновременно. Я помню, как Юрий Палыч Семин как-то говорил, что его раньше за третье место выгоняли с работы, а сейчас третье место для «Локомотива» — удача. Концепция меняется, руководство клубов понимает высокую конкуренцию среди команд.

— Если не секрет, кого будете поддерживать в Суперфинале Кубка России?

— Наверное, за «Краснодар» буду болеть. Они ни разу не побеждали в Кубке России, поэтому хочется, чтобы этот трофей им покорился. Посмотрим, «Спартак» — соперник серьезный, пусть победит сильнейший. В любом случае, финал для «Краснодара» — это уже очень приличный результат.

Семак — сильнейший российский тренер? Однозначно

— «Спартак» при Хуане Карседо ударно провел весеннюю часть сезона. Как вы считаете, есть ли шансы у «красно-белых» побороться за чемпионство в следующем году с таким тренером?

— За медали будут бороться 100 процентов. Станут ли чемпионами — сложный вопрос. Им сейчас нужно понять, с кем необходимо расстаться, с кем идти в сезон. Кого приобрести, кем точечно усилиться. У «Спартака» грамотный спортивный директор, думаю, он разберется.

— Седьмой чемпионский титул РПЛ, взятый с «Зенитом», позволяет говорить о том, что Сергей Семак — сильнейший российский тренер?

— Однозначно. Он когда был футболистом, выиграл большое количество чемпионских титулов с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом». Будучи тренером, работал в штабе Лучано Спалетти, Мирчи Луческу, Андре Виллаша-Боаша, набирался бесценного опыта. То есть у него была хорошая база для развития. Ну и с большими звездами он учился работать. Это ведь непросто, нужно авторитетом обладать, чтобы управлять ими.

Вот тот же пример с Александром Соболевым — он показателен. Любой другой тренер давно бы не стал терпеть его характер. А Семак верил в него, продолжал давать шансы. И мы видим, во что это вылилось. Соболев выиграл конкуренцию у Дурана, был ключевым нападающим «Зенита» в последние туры.

— Говоря о Дуране, это самая провальная сделка в истории «Зенита»?

— Знаешь, тут как посмотреть. То, что он не оправдал ожиданий, — безусловно. С другой стороны, как встряхнулся и проснулся Соболев. Быть может, именно приезд Дурана заставил его работать, повышать требования к себе. Так что тут палка о двух медалях.

Чужие деньги я считать не люблю. Понимаю, что сейчас все принялись говорить о том, как переплатил «Зенит», сколько Дуран заработал в клубе за полгода. Но сейчас чего об этом рассуждать, по итогу команда-то чемпионом стала.

Дмитрий Игдисамов может работать в любой команде РПЛ

— Как оцените весну ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова?

— Я его хорошо помню еще по Казани. Он молодец, что так сумел подняться по карьерной лестнице. И команда под его руководством смотрелась неплохо. Оставят ли его главным тренером в клубе на следующий сезон? Не знаю. В целом, он может работать в любой команде РПЛ, потому что он зарекомендовал себя талантливым специалистом по молодежи. Но ЦСКА — это все-таки клуб с амбициями. Поэтому думаю, что сейчас руководство ищет сильного иностранного специалиста на рынке. А что касается Игдисамова, то он, скорее всего, войдет в штаб нового главного тренера.

— Если отмотать пленку чуть-чуть назад, почему у Фабио Челестини так не заладилось весной в ЦСКА?

— Надо находиться внутри коллектива, чтобы ответить на этот вопрос. Я, честно говоря, после первого круга думал, что они за чемпионство будут бороться. Но вот что-то поломалось в механизме. Видно было, что у игроков глаза не горели. Почему? Не знаю.

— На ваш взгляд, обмен Игоря Дивеева на Лусиано по итогу сказался в пользу «Зенита»?

— На деле получилось так. Лусиано никак не проявил себя весной в ЦСКА, а Дивеев стал чемпионом России.

Тюкавин в «Зенит» за 20 млн евро? Не понимаю, откуда это взялось

— Алексей Николаевич, одним из самых громких трансферных слухов в РПЛ за последний месяц была новость, что ваш клиент, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, может перейти в «Зенит» за 20 млн евро? Насколько это вообще близко к правде?

— Не понимаю, откуда это взялось. На меня «Зенит» с переговорами не выходил, да и какой смысл, если все знают, что у Кости контракт с «Динамо» до 2030 года. То есть клубы сначала на своем уровне должны об этом договориться, чтобы процесс запустился. Подобного рода слухи не хочу комментировать, да и за 20 млн евро внутри России «Динамо» даже рассматривать такой вариант не будет.

— Объективно Константин Тюкавин — сильнейший российский нападающий прямо сейчас?

— На мой взгляд, да. В этом сезоне он забил десять мячей. Но он и на два месяца позже начал играть из-за долгого восстановления после разрыва крестообразных связок. Да, Кордоба забил за сезон семнадцать. Но сколько Тюкавин отыграл в среднем минут за один матч? 66 минут. То есть вот эти оставшиеся тридцать минут надо умножить на 30 матчей, и мы получим в сумме 900 минут. Считай, десять матчей не доиграл. Я уверен, что если бы вот эти десять матчей добавить, еще семь мячей он бы наковырял.

Костя — молодец! После травмы вернулся только сильнее. Некоторые журналисты язвили, что результативность Кости упала. А я сразу сказал, что свои 10 он забьет.

«Дзюба вообще планирует продолжать карьеру после этого сезона?»

— Как вам кажется, сумеет ли «Родина» в первый же сезон в РПЛ стать крепкой и конкурентоспособной командой?

— Интересный клуб с испанским тренером. Я думаю, светлое будущее у них в РПЛ может быть запросто. Финансирование стабильное, географически «Родина» очень будет привлекательна для многих футболистов. Если они летом подпишут качественных игроков под РПЛ, смогут быть достаточно крепкой и неудобной для соперников командой.

— Как думаете, реален ли трансфер Артема Дзюбы в «Родину», если особенно «Акрон» не сможет остаться в РПЛ на следующий год?

— Я бы поставил тут вопрос по-другому. А Дзюба вообще планирует продолжать карьеру после этого сезона? В целом, на российском уровне он выиграл все, что можно. Попробовал себя в Европе, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. То есть всего достиг. Возраст — штука такая, ее не обманешь. Травмы начались, и, возможно, он думает над тем, чтобы продолжить работу в футболе в другой роли. Менеджером, например.

В «Акрон» он приходил именно под Заура Тедеева, так что в связи с его отставкой не знаю, останется ли Дзюба в клубе. Возвращаясь к «Родине», возможно, этот трансфер состоится. Опять же фактор Москвы — очень привлекателен. Будет в «Родине» наподобие играющего тренера.

«В этом вопросе РФС проявило уважение к «Рубину» как к клубу, организации»

— Днями ранее президент «Рубина» Марат Сафиуллин вошел в исполком РФС. Как вы отреагировали на эту новость?

— Положительно. Я считаю, что в этом вопросе РФС проявило уважение к «Рубину» как к клубу, организации. Команда дважды выигрывала чемпионат страны, Кубок, Суперкубок в России, в Европе здорово выступала. Поэтому, когда в исполкоме освободилось два места, одно решили дать представителю «Рубина», и это правильно. РФС проявил уважение к Татарстану и спортивным традициям региона, повысил статус «Рубина».

— Мы с вами уже обсуждали, как преобразился «Рубин» при Франке Артиге. И есть мнение, что испанскому тренеру удалось избавить клуб от так называемой «дакузависимости». Если летом за нападающего дадут хорошие деньги, «Рубин» его продаст, как думаете?

— Тут, понимаешь, надо четко обозначить, какие задачи «Рубин» будет преследовать в следующем сезоне РПЛ. Если, условно, клуб хочет попасть в пятерку или тройку призеров, Мирлинда Даку продавать не стоит. Ведь все равно в «Рубине» не такая богатая линия нападающих. Продадут Даку, а играть кто будет? К тому же, продав его, например, за 10 млн евро, не факт, что «Рубин» сможет купить ему замену за такую сумму. Плюс Даку — адаптированный к российскому футболу и встроенный в командную игру.

Кто разочаровал среди футболистов? Дуран, конечно

— Лучший игрок РПЛ по итогам сезона-2025/26?

— Назову двоих футболистов из «Краснодара». Джона Кордобу и Станислава Агкацева.

— А среди полузащитников и защитников кого выделите?

— Лучшим полузащитником по итогам прошедшего сезона назову Эдуарда Сперцяна, а среди защитников выделю Игоря Дивеева.

— Кто больше всего разочаровал среди футболистов?

— Джон Дуран однозначно. Его трансфер в «Зенит» позиционировался как приезд суперзвезды, а на деле нападающий не показал ничего.