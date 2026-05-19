Молодоженам — налоговый вычет, Героям Труда — льготы по налогу на имущество

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Минувшая неделя в России была богата на налоговые инициативы. Как с помощью налоговых льгот и вычетов хотят улучшить материальное положение Героев Труда и стимулировать заключение браков — в материале «Реального времени».

Налоговые льготы предложили распространить на Героев Труда

Льготы по налогу на имущество физических лиц предложили распространить на Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 407 части второй Налогового кодекса РФ. Сейчас такая льгота предусмотрена для Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

В случае принятия инициативы налогоплательщик сможет применить льготу в отношении одного объекта недвижимости каждого вида по выбору.

— В условиях стремительных изменений в экономике и социальной сфере, когда традиционные ценности подвергаются испытаниям, особенно важно поддерживать и отмечать заслуги тех, кто своим трудом способствовал процветанию государства. Предоставление налоговых льгот Героям Социалистического Труда и Героям Труда Российской Федерации станет справедливым шагом со стороны государства, подтверждающим его уважение к достижениям этих выдающихся граждан. В условиях современного экономического кризиса, когда многие ветераны сталкиваются с финансовыми трудностями, такая поддержка особенно актуальна, — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Законодатели считают, что налоговые льготы позволят улучшить материальное положение Героев Труда, что, в свою очередь, повысит уровень их жизни и даст возможность сосредоточиться на здоровье и благополучии.



ПСО «Казань» Равиля Зиганшина попросило отсрочку выплаты налогового долга в размере почти 1 млрд рублей

ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина отправило ходатайство в Арбитражный суд Татарстана о предоставлении отсрочки исполнения мирового соглашения с Управлением Федеральной налоговой службы по РТ сроком на 6 месяцев — до 30 октября 2026 года. Заявление судом принято, заседание назначено на 26 мая.

Напомним, 31 марта 2025 года Арбитражный суд Татарстана в рамках дела о банкротстве ООО «ПСО «Казань» утвердил мировое соглашение между налоговиками и компанией Равиля Зиганшина об уплате задолженности в размере 935,5 млн рублей. Однако, по всей видимости, деньги не были уплачены, так как УФНС по РТ обратилось в арбитраж о выдаче исполнительного листа о взыскании указанной суммы солидарно с ПСО, самого Зиганшина, а также АО «Камско-Волжское акционерное общество Резинотехники «Кварт» и ЗАО «Ариада». В апреле заявление налоговой было удовлетворено. А после ПСО «Казань попросило об отсрочке.

В прошлом году завершилось более крупное налоговое дело в отношении Равиля Зиганшина и его компании. В июле Следком сообщил, что ПСО полностью погасило задолженность перед бюджетом, превышающую 6,1 млрд рублей. По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций. Более того, руководство предприятия добровольно возместило задолженность по налогам за 2019—2020 годы на сумму более 134 млн рублей.

В связи с полным погашением задолженности перед бюджетом уголовное преследование в отношении руководства ООО ПСО «Казань» тогда было прекращено.



Новая попытка продвинуть налоговый вычет на свадебные расходы

В России предложили ввести свадебный налоговый вычет. Речь идет о возмещении расходов в сумме не более 400 тыс. рублей в совокупности на обоих супругов.

Инициативу, предложенную фракцией «Новые люди» в Госдуме, уже направили в правительство России для получения официального отзыва. Если она получит одобрение, то может воплотиться в жизнь уже в начале 2027 года.

Согласно задумке, вычет хотят установить по налогу на доходы физических лиц — в сумме расходов, понесенных налогоплательщиком при приобретении товаров, работ и услуг, связанных с организацией и проведением свадебного мероприятия. Хотя планка и установлена в размере 400 тыс., фактический возврат при ставке НДФЛ в 13% составит до 52 тыс. рублей на одну супружескую пару.

— С учетом того что средняя стоимость организации свадьбы в России в 2025 году оценивается примерно в 1 млн рублей, указанная мера позволит супругам вернуть 5% от среднего бюджета свадебного мероприятия, — сообщили в пресс-службе партии.

Мера, по мнению депутатов, может повысить привлекательность официальной регистрации отношений и снизить финансовую нагрузку на молодоженов.

Подобное предложение уже поступало год назад от депутатов ЛДПР. Их идея заключалась в возвращении новоиспеченным мужу и жене части расходов на услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала и музыкальное сопровождение. Предложенный налоговый вычет был гораздо скромнее — 150 тысяч рублей.



«Фейковые вбросы» о повышении налогов и заморозке вкладов

Сообщения о готовящихся заморозке вкладов и повышении налогов, распространяющиеся в последнее время в интернете, не соответствуют действительности. Министр финансов Антон Силуанов назвал утверждения об этом «фейковыми вбросами» и заявил, что основные изменения в налоговой системе приняты.

— Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, с 1 января 2026-го налог на добавленную стоимость (НДС) в России повысили с 20% до 22%. При этом для социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства, медицинские изделия и товары для детей, сохранится льготная ставка в 10%. Из-под налогообложения НДС выведены сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов.

Помимо этого, будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны уплачивать НДС. Изменения будут внедряться постепенно: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.

