Получили 33 миллиона — потратили 300: почему суд Казани дал добро на «раскулачивание» арбитражного судьи

Отбить претензии команды Альберта Суяргулова ВИП-ответчику Аделю Минапову не помогли четыре юриста

Уже сегодня судебные приставы Казани могут начать подготовку к торгам двух иномарок, на которых ездили судья Арбитража Татарстана Адель Минапов и его супруга, а еще — начать взыскание с них и соответчиков денег на сумму 62,2 млн рублей. Потому что накануне суд Казани не только удовлетворил первый в республике антикоррупционный иск к отставнику Фемиды, но и впервые по таким делам потребовал немедленного исполнения решения по шести позициям из всех 22. До сих пор эти процедуры начинали лишь после апелляции. Как защита требовала проверки почерка судьи и проведения экспертизы, но проиграла по всем фронтам — в репортаже «Реального времени».



Почему прокуратура и суд «срезали» прибыль ответчиков

На первые, зимние заседания представители ответчиков приходили в деловых нарядах черного цвета, а накануне облачились в более легкие, летние костюмы белого цвета, который порой называют цветом победителей.

Однако оглашенное уже после 17 часов решение Советского райсуда Казани обернулось разгромным поражением ответчиков. Ведь иск прокурора Татарстана к арбитражному судье-отставнику Аделю Минапову, его жене Резеде (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой был удовлетворен полностью — на все 207 млн 683 тысячи рублей, в которые вошли 16 объектов недвижимости в Казани и Иннополисе, два автомобиля и 62,2 млн кэшем. В последней сумме — прибыль от сдачи в аренду квартир из числа тех, на которые, по мнению Альберта Суяргулова и его подчиненных, законных доходов ответчиков просто не хватало…

О десятикратной разнице между официальными поступлениями и тратами Минаповых суду сообщила начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова. При этом отметила — даже бытовые расходы вдвое превышали их заработки и поступления от продажи недвижимости.

Получение займа в банке — это не доход, отмечают в прокуратуре. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важный момент: законной прибылью от реализации активов в надзорном ведомстве считают лишь продажу одной квартиры и одного автомобиля — на старте судейской карьеры главного ответчика. А всю остальную прибыль по таким сделкам называют «преобразованным имуществом», не соглашаясь с доводами защиты о крайне выгодных вложениях на стадии котлована и последующей продаже квартир, порой вдвое дороже на этапе полной застройки микрорайона. Как отмечала Фаттахова, для приобретения каждого из спорных объектов ответчикам приходилось добавлять деньги, в том числе кредитные, но получение займа в банке с процентами — это не доход, а собственных накоплений и заработков на погашения не хватало. Вероятно, с такой позицией истца согласился и суд.

— Размер совокупного дохода Минапова и Минаповой в 2011—2025 годах составил 33 млн рублей (без учета поступления средств от продажи одной квартиры и машины — еще 29 млн). Законность происхождения денежных средств, на которые приобретались объекты недвижимости и транспортные средства на сумму 236 млн рублей, не подтверждена, — констатировала представитель истца — прокурора республики и тут же подчеркнула: имелись и иные покупки товаров и услуг аж на 69 млн рублей, с учетом чего общий размер расходов семьи арбитражного судьи за 14 лет превысил 300 млн рублей!

Лилия Фаттахова сообщила — анализ движения средств по банковским счетам ответчиков добавил доказательств против них. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Тут важно отметить — расходы эти сотрудники прокуратуры считали исключительно по банковским выпискам. Председательствующий судья Артур Мухаметов специально уточнил — не включены ли сюда операции по снятию наличных. Ответ был отрицательным. Какие товары и услуги приобретались, не было ли среди них предметов роскоши — в процессе не звучало. Однако Лилия Фаттахова указала — только с одной из своих карточек супруга судьи в 2020—2022 годах оплатила некрупные приобретения и услуги на 34 млн рублей, а сам Минапов за пять последних лет работы в арбитраже перевел в счет оплаты таких же покупок свыше 10 млн рублей с одного счета.

В арбитраже Татарстана ВИП-ответчик отработал 23 года, с 2002-го, был помощником судьи, в феврале 2011-го по указу президента РФ облачился в мантию. На момент выдвижения на должность судьи годовой доход Минапова составлял 253 тысячи рублей, в собственности была доля в приватизированной родительской квартире на улице Восстания в Казани, а еще на нем висели два кредита, на 200 и 250 тысяч рублей. Но года через три после назначения благосостояние Минаповых и их родни начало весомо улучшаться, что проверяющие выявили лишь после добровольного ухода судьи в отставку, в апреле 2025-го.

Как судья путешествовал с бывшей и за мойку чужих авто платил

На заседании прозвучало — выявлены факты неоднократного зачисления крупных сумм на счета ответчиков через банкоматы… При этом начотдела прокуратуры особо подчеркнула — о привлечении отставника Фемиды к дисциплинарной, уголовной или административной ответственности речь не идет. Ведь на такое преследование спецсубъекта требуется добро от органов судейского сообщества. А от гражданско-правовой ответственности статус судьи не защищает, указывала Фаттахова, парируя звучавший еще на старте процесса аргумент самого Аделя Минапова — мол, прокуратура нарушила порядок, в связи с чем им подано обращение в Совет судей Татарстана.

Гулия Калимуллина (в центре) настаивала на исключении недостоверных доказательств. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, ответ этого Совета к материалам антикоррупционного дела защита не приобщала. Вероятно, там заступаться за бывшего коллегу не стали.

Перед началом заседания представитель ответчиков Гулия Калимуллина напомнила суду — не рассмотрено ходатайство защиты об исключении ряда доказательств с признаками фальсификации. Речь в первую очередь об актах заказ-нарядов по машинам в автосервисах, где ответчики отрицают авторство своих подписей. Судья обещал дать оценку этим доводам в совещательной комнате.

Прокурор же заявила: Минапов лично со своего счета неоднократно в 2019—2022 годах оплачивал услуги казанского сервиса «Автолига» (ИП Шубский), центра ТТС по обслуживанию автомобилей Land Rover, центра по обслуживанию BMW. В частности, автомойкой предпринимателя Шубского он пользовался не реже двух раз в месяц, а в ноябре 2020-го оплачивал услуги того же сервиса 6 раз. «Довод, что подписи сфальсифицированы, опровергается совокупностью других доказательств», — считает Фаттахова, указывая в их числе протокол опроса сотрудника одного из салонов, что порой Минапов расписывался за владелицу авто — тещу.

Напомним, ни Амина Хуснутдинова, ни ее сестра водительских прав не имели, да и в полисах ОСАГО по иномаркам этих дам были указаны только судья и его супруга. Их управление «чужими» автомобилями подтверждают и записи с парковки элитного дома в ЖК Luciano на Правобулачной, отмечала представитель истца, настаивая на том, что пожилые женщины выступали лишь номиналами и активы на них оформлялись с целью укрыть их от декларирования. Ссылалась на материалы опроса сотрудниками УФСБ по Татарстану свидетеля Гаялова, который сообщал — по просьбе Минапова помогал покупать и оформлять иномарки на Гараеву и Хуснутдинову по доверенности.

Подтверждение словам Гаялова прокуроры нашли в банковских платежках, где остался след перевода 50 тысяч рублей в пользу этого свидетеля со счета Резеды Минаповой.

В числе приобщенных доказательств — справка МВД о временной регистрации бывших супругов Минаповых в Москве и Сочи. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Еще один тезис прокуратуры Татарстана о фиктивном разводе супругов Минаповых в апреле 2023 года Лилия Фаттахова подтверждала ответом из МВД о временной регистрации бывшей ячейки общества при выезде за пределы Татарстана. Так, в апреле и августе 2023-го обоих регистрировали при заселении в отель с бассейном и спа «Radisson Collection Парадиз» в Сочи, а в декабре 2024-го — по адресу в Москве, на Новом Арбате, где размещается и гостиница «Звезды Арбата», и национальный исследовательский медицинский центр реабилитации и курортологии.

«Таким образом, доводы, что они не вели совместное хозяйство, полностью опровергаются материалами гражданского дела», — сообщала прокурор. В прениях она повторила доводы иска в пользу того, что на посту госслужащего Минаповым неоднократно нарушались требования антикоррупционного законодательства.

Что отберут и когда могут начаться торги?

Процесс по первому в Татарстане антикоррупционному иску к служителю Фемиды в отставке стартовал 30 января сего года. В просительную часть прокурор Альберт Суяргулов включил 10 квартир и четыре парковочных места в Казани и Иннополисе, а также участок с домом в Верхнеуслонском районе Татарстана и иномарки Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, приобретенные, по мнению прокуратуры РТ, на неподтвержденные доходы.

Также суд просили взыскать 62 млн рублей — сумму уже отчужденных квартир и автомобилей вместе с доходом от сдачи внаем тех площадей, покупка которых не подтверждена реальными доходами. Общий размер исковых требований оценивается в 207 млн 683 тысячи 284 рубля, при этом самые дорогостоящие активы оформлены на Анису Хуснутдинову, тещу Минапова, и ее сестру Расиму Гараеву.

В перечне на взыскание — квартиры и парковочные места в Казани и Иннополисе, а также недвижимость в Верхнем Услоне, транспорт и деньги. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перечень удовлетворенных судом требований начнем с судьи и его супруги:

Объекты в четырех новостройках Казани, оформленные совместно на Аделя и Резеду Минаповых — квартира площадью 49 «квадратов» за 4,3 млн рублей в ЖК «Нобелевский» на Ершова; жилье 62,4 кв. м в соседнем ЖК «Арт Сити» (6,65 млн), еще 69,2 кв. м на ул. Ахметзянова (9,9 млн) и жилплощадь 68,2 «квадрата» ЖК «Уникум» на Кутуя (8,8 млн рублей). Для покупки всех этих квартир привлекались как свои средства от 700 тысяч до 3 млн рублей, так и кредиты. По трем объектам ипотека не погашена до сих пор. Их представители в отзывах просили сохранить залог на данную недвижимость, однако в резолютивной части оглашенного вчера решения о залогах не говорилось. Зато было указано — право собственности Минаповых прекратить, обратить квартиры в доход государства.

Квартира 46,4 кв. м и машино-место 13 кв. м (приобретались за 9,4 млн и 70 тыс. рублей соответственно) в Иннополисе на улице Спортивной. Пока оформлены на Резеду Минапову.

Взыскание денежных средств на 62,2 млн рублей:

10 млн 455 тысяч рублей, полученные в качестве дохода от сдачи внаем имущества, приобретенного, по версии прокуратуры, на неподтвержденные доходы, суд постановил взыскать солидарно с супругов Минаповых.

12,7 млн рублей солидарно с Минаповых и Амины Хуснутдиновой за квартиру под 40 «квадратов» в доме на Шоссейной в казанском ЖК Atlantis Deluxe. Она приобреталась за 4 млн рублей, но спустя несколько лет была реализована втрое дороже. Именно «продажную» цену и нужно вернуть в доход государства.

5 млн 248 тысяч солидарно с Минаповых и Хуснутдиновой решено взыскать в качестве дохода от сдачи в аренду жилья, оформленного на тещу судьи в отставке.

Еще 33,8 млн рублей солидарно взыскали с Минаповых и Расимы Гараевой — за проданные по BMW Х5 XDrive и BMW Х6 (приобретался за 23,8 млн, продан за 18,6 млн, но в иск включили цену покупки)

После подачи иска прокурора Минапов и его родня сняли в банках наличные на 13 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своем постановлении судья Мухаметов прописал — решение по денежным позициям подлежит немедленному исполнению. На последнем в прениях настаивала представитель прокуратуры, ранее отмечавшая — ответчики уже предпринимали шаги, чтобы сделать решение заведомо невыполнимым: после подачи прокурорского иска они обналичили со своих банковских счетов 13 млн рублей.

Арест на счета ответчиков в качестве обеспечительных мер был наложен судом при принятии дела к производству, так что приставы могут начинать взыскание, не дожидаясь, пока решение вступит в силу. Нюанс — если финансовых активов ответчиков не хватит, приставы могут обратить взыскание и на то имущество Минаповых и их родни, что не попало в требования иска.

В списке на изъятие — девять объектов, которые числятся собственностью пенсионерки Анисы Хуснутдиновой, матери Резеды Минаповой:

участок в 1097 кв. м в коттеджном поселке «Пятидворье» Набережно-Морквашского поселения Верхнеуслонского района РТ (приобретен за 3,99 тысячи рублей) с построенным на нем домом площадью 280 кв. м (кадастровой стоимостью 9,3 млн);

два машино-места 18 и 19,5 «квадрата» в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной (куплены за 5,2 млн);

три квартиры — одна в 44,7 кв. м на улице Спортивной в Иннополисе (куплена за 9,4 млн рублей, с привлечением кредита в 7 млн рублей — ипотека погашена), другая — 66,4 кв. м — в ЖК «Свобода» на улице Козина в Казани (покупалась за 7,3 млн рублей), третья — в казанском ЖК «Арт Сити» на Ершова, 66в площадью 49,7 «квадрата» (за 5,3 млн рублей);

две иномарки премиум-класса — Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, первая по договору приобретена за 11,8 млн рублей, вторая — за 9,9 млн.

Кстати, по этим двум авто судья Артур Мухаметов тоже прописал немедленное исполнение. Так что уже в ближайшие пару месяцев их могут выставить на торги. Стоит отметить — по другим антикоррупционным искам в Татарстане подобное требование даже не выдвигалось. Так что с момента вынесения решения до начала торгов мог пройти целый год — как это было с автомобилем, изъятым у семьи Марселя Мустафина, бывшего начальника отдела по Приволжскому району Казани Следкома по РТ. Что касается продажи изымаемой в натуре недвижимости, то тут сроки затягиваются еще больше, ввиду непростой процедуры оценки данной категории активов.

Сестра тещи главного ответчика Расима Гараева по решению суда лишится трех объектов недвижимости:

квартиры площадью 52 кв. м в ЖК «Нобелевский» на Ершова (куплена за 4,2 млн рублей);

машино-места 18,7 «квадрата» (за 1,9 млн) и квартиры 142,3 кв. м в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной, купленной за 42,5 млн рублей. Это самый дорогой предмет иска. По данным источника «Реального времени», «тетины хоромы» являются одним из мест проживания Минаповых, наряду с упомянутой выше усадьбой в поселке «Пятидворье», которой, по документам, владеет теща.

На финал процесса юристы ответчиков пришли в белом. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом, по мнению надзорного ведомства, в период работы судьей арбитража Адель Минапов «приобретал и номинально регистрировал на Гараеву» не только три эти объекта. Не имеющая водительских прав пенсионерка выступала в качестве покупателя аж 12 автомобилей, включая убитые отечественные легковушки с красивыми номерами — «007» и «МММ».

Защита просила об экспертизах и допросе Шавката Сафарова

За время процесса за интересы Минаповых успели побороться четыре юриста. При этом до финала дошли только Гулия Калимуллина и Эльмира Хайруллина, не пропустившие ни одного заседания. На вопрос — будете ли оспаривать решение — обе вчера сообщили: сначала нужно выяснить позицию самих ответчиков.

Стоит отметить — на каждом заседании защитники заявляли о необоснованных претензиях прокуратуры и представляли новые доказательства своей правоты. В том числе отчет об оценке имущества специалиста, который провел свой анализ доходов-расходов ответчиков и пришел к выводу — законные доходы вполне позволяли приобретать иномарки и квартиры, особенно с учетом того, что за рассматриваемый по делу период — с 2011-го — цены на жилье в Казани выросли в шесть раз.

На прошлом заседании звучала и другая цифра — даже после всех покупок у Минаповых и соответчиков остались сбережения в размере 48 млн рублей. Тем удивительнее, что в перерыве одного из заседаний защита адресовала прокурору вопрос: «Вы возможность мирового соглашения вообще не рассматриваете?» Ответ был ожидаем: «Нет». Как отмечает один из экспертов «Реального времени», поскольку в антикоррупционных делах прокуратура представляет интересы общества и государства уступок быть не должно, хотя сам по себе гражданский процесс предусматривает возможность мировой…

Суд отказался вызывать на допрос свидетеля Шавката Сафарова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Представители ответчиков просили суд не полагаться на «арифметические» подсчеты прокуроров и назначить финансово-экономическую экспертизу, предлагая сделать это в центре «Контраст». Отказное решение по этому ходатайству судья отразил в резолютивной части итогового постановления.

Еще один отказ был вынесен по ходатайствам об исключении доказательств с якобы недостоверными подписями или назначении по этим документам автосервисов почерковедческой экспертизы.

Также суд отклонил ходатайство о вызове в качестве свидетеля защиты Шавката Сафарова. Юристы отмечали — именно он в 2023-м подписывал с Хуснутдиновой инвестиционный договор по приобретению за рубежом и продаже в России двух иномарок, вложил 5 млн. Сейчас эти машины указаны в требования иска, а значит, интересы соинвестора могут быть нарушены. На этих доводах защитники просили привлечь бизнесмена в качестве третьего лица, а получив отказ, стали настаивать на его допросе. Отмечали — не смогли обеспечить явку Сафарова на заседание, поскольку он находится за пределами Татарстана.

Продать «инвестиционные» иномарки не могут третий год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судью и прокурора заинтересовала целесообразность инвестдоговора, а еще — вернул ли Сафаров свои деньги, получил ли прибыль, а может, получил возможность хотя бы пользоваться этими машинами? Выяснилось, Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года до сих пор не проданы, но, как уверяет защита, цена их, несмотря на амортизацию, за три года не упала.

«Гараева — не член семьи»

В прениях Гулия Калимуллина просила суд учесть, что закон о контроле за расходами и доходами вступил в силу позже, чем были совершены первые сделки, фигурирующие в иске. Предлагала применить срок исковой давности в 3 года, а еще настаивала — прокуратура произвольно расширила состав ответчиков, включив в их число Расиму Гараеву.

Напомним, по версии защиты, Гараева находилась на иждивении своего племянника — крупной фигуры в финансовой сфере, и именно за его средства приобретались ее активы. Также представители ответчиков отмечали — авто с красивыми номерами приобретались и на имя брата этого благодетеля (вот только в полисах ОСАГО по машинам Гараевой его почему-то нет, — прим. ред.) Для эмоционального воздействия на суд на заседание принесли фотографии нынешнего состояния 75-летней пенсионерки, инвалида II группы, со словами, что состояние ее здоровья на фоне антикоррупционного спора серьезно ухудшилось — дважды пришлось ложиться в больницу. «Она даже подпись на документах поставить не может», — прозвучало в выступлении.

По версии защиты, больную тетушку Минаповы не содержали и квартир с машинами ей не покупали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С учетом высказанных переживаний о здоровье пожилой женщины резковато прозвучала фраза: «Гараева — не член семьи Минаповых, никогда не находилась на их иждивении».

Относительно вождения машин тети главный ответчик на старте процесса пояснил: «Гараева Расима является инвалидом, затруднено ее передвижение. Естественно, она давала право на управление, чтобы возить ее на процедуры в больницы».

На вопрос по исковым требованиям Адель Минапов заявлял:

— Естественно, не согласен. Почему? Доводы прокуратуры — они как бы и правильные, но в то же время они являются голословными. Да, имущество есть... Но расчет, произведенный прокуратурой, неверен, и доходы судей так не считают.

Согласится ли судья арбитража в отставке с решением суда на 207 млн — покажет время. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На финале процесса судья в отставке не появился.

Прокурор Лилия Фаттахова напомнила суду — тот самый племянник Гараевой прислал объяснение, что действительно помог ей купить квартиру на улице Айтматова, но к ее оспариваемым активам никакого отношения не имеет. С учетом этого объяснения ранее родственника-финансиста исключили из числа третьих лиц.

Что касается расторжения брака Минаповых, то их представители настаивали — семья, действительно, распалась, хотя и сохранила хорошие дружеские отношения. Зачем же в этом случае понадобился развод через мировой суд?

— Мы считаем, что прокуратурой не представлено ни одного доказательства, что спорное имущество приобретено на средства, не соответствующие доходам, — выступила в прениях Эльмира Хайруллина. Также она отметила — пользование чужим автомобилем и оказание бытовой помощи по оплате услуг автомойки не налагает на человека обязанность декларировать данную технику. — Никакие расходы по покупке этих авто Минапов не нес, и его супруга тоже.

Далее прозвучало мнение, что стороной ответчиков представлен исчерпывающий перечень доказательств о законности приобретений движимого и недвижимого имущества.

В совещательной комнате председательствующий судья провел около часа и посчитал нужным полностью удовлетворить требования прокурора Татарстана. Будет ли обжаловано это решение — скоро узнаем.