Обзор строек Казани: небоскреб советника Собянина, склады кальянщика и владельца ТЦ «Порт»

Кто и что строит в Казани прямо сейчас: знаковые объекты капитального строительства по версии «Реального времени»

Фото: Реальное время

Татарстан сдал 2,6 млн «квадратов» жилья, в основном крупные проекты в этом сезоне федералы: ПИК, «Самолет», Barkli, GloraX, «Комос» и «Эталон». Знаковые объекты скоро выйдут на рынок и в других сегментах недвижимости, например, индустриальный парк «Северные ворота» от ОЭЗ «Алабуга» или складские комплексы от владельца московских кальянных HookahPlace и собственника казанского ТЦ «Порт». В Московском районе Казани на ул. Вахитова застройщик коттеджного поселка «Совушки» начал строить четырехэтажное здание для частной медклиники. Подробнее об этих и других знаковых стройках в городе — в поквартальном обзоре «Реального времени».

«Башни Зиганшина» перешли к Сорокину

В Казани открыли доступ к набережной у двух высотных зданий отеля «Миллениум Панорама» категорий 4-звездочный и 5-звездочный. Когда откроют сами гостиницы, где все еще продолжаются строительные работы, пока неизвестно — сроки сдачи несколько раз переносили. Изначально небоскребы должны были сдать к саммиту БРИКС в октябре прошлого года, затем к майским праздникам текущего, но и к ним не успели. Теперь отель обещают открыть до конца 2025-го, хотя точную дату не называют.

Известно, что гостиничный комплекс выбрали площадкой для проведения масштабного делового события этой осенью. 9 и 10 октября здесь пройдут VIII туристический форум «Ориентиры будущего» и I Форум туроператоров России, которые организуют Госкомитет РТ по туризму и Российский союз туриндустрии (РСТ). Так что строителям поставили новый дедлайн. Сейчас в пятизвездочной гостинице перестраивают инженерные коммуникации.

Сейчас на площадке возведены две 16-этажные башни отеля на 300 номеров: корпус 3 общей площадью 9,2 тыс. кв. м и корпус 5 площадью 9,17 тыс. кв. м. Разрешение на строительство третьего небоскреба (корпус К4) в рамках 13-го этапа было выдано в мае. Компания-застройщик объекта ООО «СЗ Брикс» сначала подчинялась структуре Минстроя РТ — ГУП «Татлизинг», но этим летом она вышла из уставного капитала фирмы. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас доля в 16,66% контролируется «Связьинвестнефтехимом» под руководством Валерия Сорокина (через ООО «Дом печати на Баумана»), остальные 83,33% записаны на само общество.

На строительство двух гостиниц на берегу Казанки направили 7,4 млрд рублей. Стройку комплекса, как выяснило «Реальное время» еще в начале прошлого года, финансирует Банк ДОМ.РФ — доля ООО «СЗ Брикс» тогда была заложена в финансовой организации. При этом стоимость восьми апарт-отелей, которые в рамках того же проекта вдоль моста «Миллениум» возводили структуры, связанные с главой ПСО «Казань», пока неизвестна. В народе эти долгострои, как и соседние высотки-новостройки, прозвали «мавзолеями» и «башнями Зиганшина».

«Унистрой» продаст участок в ART City?

На рынке коммерческой недвижимости Казани ожидают выхода еще нескольких новых объектов. Один из них — административное здание, которое планируют построить на пересечении улиц Николая Ершова и Разведчика Ахмерова в Советском районе. Точное назначение объекта — будет ли это офисный центр или многофункциональный комплекс — пока неизвестно. Огороженная территория в границах жилого комплекса ART City давно пустует, сейчас здесь простаивает несколько строительных бытовок.

Огороженная территория в границах жилого комплекса ART City давно пустует. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Еще в конце мая компания-застройщик «АртСитиМолл» получила разрешение на стройку, срок которого истекает в конце сентября. Однако никаких активных строительных работ на площадке не ведется. Как выяснило «Реальное время», собственник земли — структуры «Унистроя» не исключают вероятность того, что могут избавиться от актива. По данным источника издания, для самого девелопера участок маловат, чтобы реализовать интересный проект, поэтому сейчас идут переговоры о его возможной продаже. В частности, интерес к этой привлекательной локации на перекрестке двух оживленных улиц города проявляют многие инвесторы, в том числе частные медицинские компании.

Участок площадью чуть более 2,2 тыс. кв. м с кадастровым номером 16:50:050150:4910 имеет разрешенный вид использования: административные офисы; места парковки легковых автомобилей; объекты благоустройства; ограждения; объекты наружной рекламы и информации на зданиях; озелененные территории. Его кадастровая стоимость — 25,4 млн рублей.

Медцентр на Вахитова от застройщика КП «Совушки»

Еще одно административное здание, но уже точно для размещения частной медклиники, начали строить в эти дни на улице Вахитова недалеко от Казанского энергоуниверситета и озера Харовое. Как указано в паспорте объекта, здесь будет четырехэтажное строение для амбулаторно-поликлинического обслуживания.

Еще одно административное здание, но уже точно для размещения частной медклиники, начали строить в эти дни на улице Вахитова. скриншот телеграм-канала Казанец live

Объект возводят на пустыре, где сейчас работает платная стоянка, рядом с жилым комплексом «Ласточкино гнездо» и бизнес-центром «Проточная 8». Как сообщил «Реальному времени» генподрядчик, директор компании «КФСК» Денис Гвоздиков, сейчас на площадке приступили к подготовительным работам, само строительство начнется в ближайшее время. Здание планируют сдать во II квартале 2026 года.

Застройщиком выступает ижевский предприниматель Айнур Фаляхович Саляхов, совладелец двух казанских предприятий: ООО «Камион» в сфере грузоперевозок и ООО «Купер Глобал». Последняя компания больше известна на рынке загородного жилья, где она реализует проект коттеджного поселка «Совушки» в селе Шигали Высокогорского района.

Центр инклюзии, отделение терапии и детская поликлиника на Оренбургском тракте

Среди других проектов в сфере здравоохранения — центр инклюзии «Ярдэм» стоимостью около 2 млрд рублей. Двухэтажное здание площадью около 3 тыс. кв. м строят на ул. Серова на двух земельных участках 16:50:000000:436 и 16:50:000000:37156. Застройщиком выступает приход мечети «Сулейман». Сдать объект должны в апреле 2026 года. Это будет крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В комплексе будут специализированный бассейн с гидравлическим подъемником, учебные классы, медицинский блок с процедурными и другими кабинетами, помещения для инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь же откроют инклюзивный центр для новорожденных с ОВЗ. В здании уже завершили монолитные и кровельные работы.

Это будет крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

Основные строительно-монтажные работы завершили и в новом корпусе 20-й городской поликлиники на ул. Умырзая в ЖК «Весна». Это пятиэтажное здание, где будет работать терапевтическое отделение с дневным стационаром. Сдать объект стоимостью 1,2 млрд рублей должны в ноябре. В ЖК «Волжские просторы» на Оренбургском тракте достраивают детскую поликлинику за полмиллиарда рублей. Здание площадью 3,4 тысячи кв. м рассчитано на 200 посещений в смену с общим количеством персонала 100 человек. Сейчас здесь идут отделочные работы. Застройщиком обеих поликлиник выступает ГИСУ РТ, их возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Индустриальный парк «Северные ворота» от «Алабуги»

В Казани на ул. Химической близится к завершению строительство ключевого объекта первой очереди индустриального парка «Северные ворота» — казанской площадки ОЭЗ «Алабуга». Парк с объемом инвестиций в 88 млрд рублей по оценке АИР РТ нацелен на развитие инновационных технологий и поддержку стартапов в нефтехимической отрасли. На площади в 45,2 га планируется создать перспективные производства новых типов полимеров, композитов и других синтетических материалов для ключевых отраслей экономики, а также инвестиционные проекты третьих сторон по их дальнейшей переработке.

Сейчас на территории индустриального парка достраивают центр прототипирования и ищут подрядчика для отделочных работ за 583 млн рублей. В общей сложности дочерние предприятия елабужской ОЭЗ объявили шесть тендеров на выполнение проектно-изыскательских работ, комплекса строительно-монтажных работ по сетям связи, устройства ОЗХ на объекте на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

В Казани на ул. Химической близится к завершению строительство ключевого объекта первой очереди индустриального парка «Северные ворота». скриншот телеграм-канала Казанец live

Согласно проекту планировки территории, на территории парка возведут одноэтажный производственный корпус на 55 тыс. кв. м, центр обработки данных мощностью 0,5 МВт, внутренний и внешний паркинги на 100 машино-мест для легковых и еще 20 для грузовых автомобилей. Анонсированы строительство катализаторной фабрики для обеспечения технологической независимости индустрии производства в России нефтехимической продукции совокупным объемом более 10 млн тонн в год. Якорным резидентом площадки стал СИБУР.

Разрешение на строительство объекта «Инфраструктура прототипирования» на территории индустриального парка было выдано в июне этого года казанскому АО «Северные ворота», которое год назад учредили ООО «Алабуга Девелопмент» и ООО «Алабуга Машинери».

Склады от московского кальянщика и владельца ТЦ «Порт»

Складской комплекс на ул. Тэцевской в Казани строит московская компания «Система дела» столичного бизнесмена Олега Нефедова, развивающего кальянные сети HookahPlace. Это не первый его проект в татарстанской столице. Прошлой осенью москвич начинал строить новый ресторан на перекрестке улицы Амирхана и проспекта Ямашева рядом с гипермаркетом «Евроспар», площади которого ранее занимал магазин сети «Бахетле», и по соседству с «Вкусно и точка» и «Старым амбаром».

Его новый объект в промзоне Казани строится на участке площадью свыше одного гектара рядом с научно-метрологическим центром КНИТУ КАИ. Кадастровая стоимость земли 54 млн рублей. Складской комплекс предназначен для хранения металлопроката, сдать объект должны в IV квартале 2026 года. Так же как и с рестораном, техническим заказчиком выступает фирма депутата Казгордумы, руководителя ГК «Форс» Марата Ганиева, компании которого проектировали распределительные центры Wildberries и Ozon в Зеленодольском районе, построили завод по переработке молочной продукции и производству сыра в Камском Устье и другие объекты.

Так же как и с рестораном, техническим заказчиком выступает фирма депутата Казгордумы, руководителя ГК «Форс» Марата Ганиева. скриншот сайта министерства здравоохранения РТ

Следующим летом в Казани должны сдать еще один складской комплекс в районе Вьетнамского рынка и Царицыно — на ул. 1-я Владимирская. Разрешение на его стройку было выдано в конце июля компании «Бизнес-Квартал», аффилированной с известным казанским предпринимателем Булатом Нагаевым, владельцем ТЦ «Порт». В планах у бизнесмена и строительство офисного здания в Кировском районе, о чем «Реальное время» рассказывало в начале лета.

Небоскреб от советника Собянина и новые проекты ГК «ПИК, «Самолета», GloraX и «Комоса»

В Татарстане сдали 2,6 млн квадратных метров жилья, выполнив годовой план на 81%. В сегменте коммерческих новостроек сдали 72 многоквартирных дома площадью 578 тысяч кв. м — это 34% от плана. Еще 15 МКД построили по программе соципотеки — 73%, но самые быстрые темпы у ИЖС — ввели уже 1,9 млн «квадратов».

Как подсчитало наше издание, с начала года и за весну в Казани дали старт 21 объекту коммерческого многоквартирного жилья общей площадью 565 тысяч «квадратов» с общим объемом инвестиций 82,1 млрд рублей. Текущий сезон отличает большая доля строек федеральных девелоперов. Только в мае было заложено сразу несколько крупных проектов на 180 тысяч «квадратов»: ГК ПИК запустила ЖК «Таулар», «Самолет» — «Зилант премьер», «Комосстрой» — «Унай».

В Казани дали зеленый свет стройке небоскреба на ул. Спартаковской рядом — первому региональному проекту девелопера Barkli Леонида Казинца. скриншот телеграм-канала Казанец live

Летом «ПИК» приступил ко второй очереди строительства в ЖК «Матюшино парк», начав возводить третий и четвертый корпуса, и к третьей очереди строительства ЖК «Сиберово» возле Компрессорного. Петербургский мультиформатный застройщик GloraX получил разрешение на стройку третьего квартала жилого комплекса «Экорайон» в Кировском районе Казани («Урбан-блок 2») сроком до мая 2028 года. В I квартале того же года «Эталон» планирует сдать ЖК «Счастье в Казани» на ул. Гаврилова.

Власти города дали зеленый свет строительству небоскреба на ул. Спартаковской рядом с ЖК «Барселона» и Арбитражным судом РТ, что станет первым региональным проектом компании Barkli советника мэра Москвы Леонида Казинца. Это будет жилой квартал площадью свыше 54 тысяч кв. м, сдать объект планируется летом 2028 года.