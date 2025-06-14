Бизнес-обзор: Владимир Казилов может потерять землю в парке «М-7», владелец ТЦ «Порт» построит офис

Фото: Коллаж "Реального времени"

Конкурсник казанской стройфирмы-банкрота оспаривает ее сделку по продаже земли «Евростройхолдингу». Если суд удовлетворит иск, компания Владимира Казилова может потерять участок в 1,6 га в Индустриальном парке «М-7». Владелец ТЦ «Порт» Булат Нагаев планирует построить офисное здание по соседству с Фабрикой Алафузова. Сеть клиник «Инсайт» создает Ассоциацию психотерапевтов ПФО, которую возглавит заслуженный врач РТ Гумар Зиатдинов. Подробнее об этих и других новостях бизнеса — в обзоре «Реального времени».

У «Евростройхолдинга» могут отнять участок в парке «М-7»

Банкротство казанского ООО «Реконструкция и Развитие» — любимого подрядчика «Евростройхолдинга», похоже, может доставить ему неприятности. Конкурсный управляющий должника на этой неделе сообщил о подаче заявления в суд, которым требует признать недействительной сделку по продаже земли компании Владимира Казилова.

Речь идет об участке в 1,6 га на территории Индустриального парка «М-7» кадастровой стоимостью 10,6 млн рублей. «Евростройхолдинг+» выкупил эту землю в апреле 2023 года, то есть в трехлетний период подозрительности — фирму «Реконструкция и Развитие» признали банкротом в марте 2025 года. Конкурсник должника настаивает на возврате участка в конкурсную массу.

Речь идет об участке в 1,6 га на территории Индустриального парка «М-7» кадастровой стоимостью 10,6 млн рублей. предоставлено realnoevremya.ru m7development.ru ncejfe

На счету компании Казилова множество масштабных проектов строительства, за последние пять в его портфеле госзаказов собралось контрактов на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Среди знаковых объектов последних лет — IT-парк Б. Рамеева в Казани, где на субподряде у «Евростройхолдинга» трудилась обанкротившаяся фирма. Ее финансовое положение ухудшилось как раз после реконструкции бывшей фабрики «Спартак».

Компания «Реконструкция и Развитие» проработала на рынке 10 лет, она принадлежала двум предпринимателям Алексею Сидорову и Алексею Армянскому. Последний затем вышел из уставного капитала общества и тоже был объявлен банкротом. Самым прибыльным у фирмы был 2022 год — ее выручка составила 5,1 млрд рублей, в 2023-м она упала почти в четыре раза до 1,3 млрд, чистая прибыль составила 1,8 млн рублей.

Среди знаковых объектов последних лет — IT-парк Б. Рамеева в Казани, где на субподряде у «Евростройхолдинга» трудилась обанкротившаяся фирма. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Оборот «Евростройхолдинга+» в прошлом году вырос почти наполовину — до 27 млрд, чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз, до 303 млн рублей.

Булат Нагаев построит офисный центр

Казанский рантье, владелец ТЦ «Порт» Булат Нагаев планирует построить офисное здание в Кировском районе Казани. Его проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение.

Согласно акту ГИКЭ, офисный центр планируется построить на ул. Алафузова, на земельном участке в кадастровом квартале: 16:50:090585:223. Заказчиком документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности культурного слоя слобод Заречья, выступило АО «Эксперт», аффилированное с компанией «Эксперт-Строй» Булата Нагаева.

Будущее административное здание будет небольшим, общей площадью — 849 кв. м. Площадь земельного участка — 1787 кв. м. Другие параметры объекта не приводятся. Известно только то, что здание хотят возвести в квартале, ограниченном современными улицами Краснококшайской, Алафузова, Герцена и Ягодинской, рядом с магазином «Пятерочка». Здесь предполагается переустройство тротуара и отмостки.

Офисное здание хотят возвести в квартале, ограниченном улицами Краснококшайской, Алафузова, Герцена и Ягодинской, рядом с магазином «Пятерочка». скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Кроме ТЦ «Порт», который в 2018 году пережил крупный пожар, у Булата Нагаева есть ТРЦ «Франт», сменивший в прошлом году свою УК. Предпринимателю еще в 2015 году принадлежало три ресторана национальной кухни «Биляр» и одно одноименное кафе. Затем остались лишь одно кафе и ресторан. Сам Нагаев — сын некогда влиятельного чиновника Роберта Нагаева, возглавлявшего в 1990-е и начале 2000-х годов Комитет по земельным ресурсам Казани. Кроме того, его отец руководил службой земельного кадастра города.

«Инсайт» объединит психиатров Поволжья

Татарстанская сеть клиник «Инсайт» в эти дни зарегистрировала новый домен psypfo.ru. При переходе по ссылке открывается сайт «Ассоциации психотерапевтов ПФО». По информации ресурса, объединение находится в процессе регистрации, а его президентом стал заслуженный врач Татарстана, супервизор Российской психотерапевтической ассоциации Гумар Зиатдинов.

Весной Координационный совет НИИ им.Бехтерева — одного из ведущих научных учреждений страны в области психиатрии — назначил врачей клиники Гумара Зиатдинова и Рената Миназова своими официальными представителями в Приволжском федеральном округе.

Координационный совет НИИ им.Бехтерева назначил врачей Гумара Зиатдинова и Рената Миназова своими официальными представителями в ПФО. скриншот realnoevremya.ru сайта клиники "Инсайт" "

Сообщалось, что в их задачи войдет координация деятельности профессиональных объединений психологов, психиатров, психотерапевтов и наркологов на территории ПФО.

Недавно казанские медики провели первое заседание Ассоциации психотерапевтов ПФО, которая была создана при их непосредственном участии. По словам учредителей, новая организация объединит экспертов региона для разработки современных стандартов помощи, обмена опытом и повышения квалификации специалистов.

Подсолнечник для Поднебесной и новые контракты со странами ЕврАзЭС

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях бизнеса. Власти китайского города Шихэцзы выразили заинтересованность в создании в Тетюшах мощностей по переработке подсолнечника, выращиваемого в южной части Татарстана. Мэр города Гэ Чжихуэй лично приезжал на место возможной дислокации, а глава района Рамис Сафиуллов заверил того, что местные аграрии готовы выращивать дополнительные объемы масличных культур под запросы инвестора из КНР. Китайский бизнес стал решительнее: Башкортостан, Новосибирская и Липецкая области заявили о привлечении из Поднебесной миллиардов рублей под выпуск растительного масла с последующим вывозом в КНР, сообщили изданию в Российском масложировом союзе. Хотя и российские производители экспортируют этот продукт в Китай.

Власти китайского города Шихэцзы выразили заинтересованность в создании в Тетюшах мощностей по переработке подсолнечника, мэр Гэ Чжихуэй приезжал на место возможной дислокации. взято с сайта tatarstan.ru

Татарстанский бизнес готовится осваивать рынки стран Центральной Азии. Официальные соглашения о сотрудничестве с партнерами из стран ЕврАзЭС еще не заключены, но прямые деловые контакты между компаниями уже идут, и достаточно интенсивно. Видимо, это побудило Международную экспедицию «Путешествие в Сердце Евразии» остановиться в эти дни в Казани. Представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана прямо из аэропорта отправились в Агентство инвестиционного развития Татарстана «разбирать» инвестиционные перспективы.