Гости из 99 стран, Малайзия распробует полуфабрикаты, сукук на 3,05 млрд

На брифинге в Кабмине Татарстана подвели итоги Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум-2026»

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» вошел в пятерку глобальных событий исламского мира — равные по международному признанию площадки есть только в Малайзии, Турции и в ОАЭ (основана экс-президентом Эмиратов Халифой ибн Заидом Аль Нахайяном), сообщила сегодня глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, обобщая итоги работы в этом году. В статусном исламском мероприятии приняли участие представители 99 стран и 75 субъектов РФ, более 250 почетных гостей, его впервые освещала пресса сразу из 20 стран мира. Татарстанские компании «Бахетле» и агрохолдинг «Чистополье» заключили контракты на поставку полуфабрикатов в Малайзию, ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в июне разместят сукук на 3,05 млрд рублей, а уральским инвесторам одобрили проект по созданию реабилитационного центра стоимостью 2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Форум стал рекордным по своей результативности

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум-2026» проходил в Казани в течение пяти дней — с 12 по 17 мая, приблизившись к рекордам посещаемости. В деловой программе приняли участие порядка 10 тыс. человек, приехали представители 99 стран. Форум этого года стал рекордным по своей результативности: на его площадке было заключено 163 соглашения и меморандума, в том числе 86 международных и 70 от Татарстана, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, открывая брифинг для журналистов.

Высокой активности можно было бы не удивляться, если бы геополитическая ситуация оставалась спокойной. Но буквально за полтора месяца до начала форума в Персидском заливе разразился конфликт, что осложнило авиационное сообщение. Тем не менее это не остановило тех, кто хотел быть в Казани. «У нас побывало множество самых разных гостей — от политиков до общественных деятелей и популярных актеров. Прилетела главная героиня сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантос — она искупалась в Голубых озерах под Казанью. Недавно звонил российский коллега, которому настолько понравилось в Казани, что захотел остаться еще немного, купил билет прямо в аэропорту, чтобы не улетать», — радовалась состоявшимся контактам глава АИР.

На этот раз форум сочетал в себе насыщенную деловую и культурную программы, но в приоритете оставались экономические связи. «Гуманитарное сотрудничество не умаляется, это тоже очень важно, но все-таки Казань проводит экономический форум, поэтому для нас важно, чтобы были результаты инвестиционной деятельности», — отметила Талия Минуллина.

Валерий Kравцун получит землю рядом с аэропортом, а уральцы — под реабилитацию участников СВО

В рамках форума АИР заключило два соглашения о реализации инвестиционных проектов в Казани и Зеленодольском районе, сообщила Талия Минуллина. Kravt h&h Валерия Кравцуна получит землю под строительство гостиничного комплекса Muse возле аэропорта Казань. В настоящее время компания обслуживает гостиницу уровня четырех звезд, в дополнение к ней появится отель уровня трех звезд. Его емкость составит 138 номеров. Строительство начнется в конце 2026 года, инвестиции оцениваются в 1 млрд рублей, отметила Талия Минуллина.

Окупаемость частных вложений не вызывает сомнений. «У нас растет динамика турпотоков в Татарстан. Она позволяет рассчитывать на ежегодный рост с нынешних 5 млн до 7 млн человек к 2030 году. Мы разработали целую масштабную сеть гостиниц нового поколения, которая должна восполнить дефицит предложений на локальном гостиничном рынке и сформировать целое направление, связанное с этнокультурным компонентом», — рассказала она.

Уральские инвесторы получили добро на строительство реабилитационного центра в Зеленодольском районе. Планируемая мощность — до 120 коек в круглосуточном стационаре и 450 коек в дневном стационаре. Основной профиль — реабилитация участников СВО после ранений, травм, операций. Объем инвестиций — 2 млрд рублей. «Изначально мы планировали разместить его в Мамадышском районе, но в ходе переговоров с Минздравом РТ решили переехать в Зеленодольский район», — уточнила Талия Минуллина.

Исламские облигации разместят под 14,7% годовых

Центральной темой форума остаются исламские финансы. АИР совместно с российскими банками давно работает над подготовкой пилотного выпуска исламских облигаций (сукук). Наконец, в этом году ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» собираются начать размещение на ММВБ. Объем выпуска составит 3,05 млрд рублей, хотя ранее называли 5 млрд рублей. Сбор заявок на участие в размещении начнется 29 мая. Расчеты по сделкам запланированы на 2 июня. Ожидаемая доходность инструмента составит 14,7% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально.

— Важно отметить, что, в отличие от коммерческих банков, госкорпорации не имеют права привлекать средства физических лиц. Тем не менее они также заинтересованы в инвестициях для финансирования проектов российской экономики. У инвесторов еще достаточно времени, чтобы детально изучить данный инструмент, подготовиться и принять взвешенное решение о подаче заявки, — сообщила Минуллина.

Халяльные полуфабрикаты разлетятся в Малайзии

Татарстанские компании договорились об экспорте продукции в Катар, Индонезию и Малайзию. Дочерние предприятия «Бахетле» и холдинга «Чистополье» подписали контракты на поставку замороженных полуфабрикатов в Малайзию. Первое начнет отгрузки с крупного завода в Татарстане, а второе будет экспортировать мясные полуфабрикаты и другую переработанную продукцию. Важным шагом стало подписание соглашения о взаимном признании халяльных сертификатов ДУМ РТ в исламском мире. А резиденты IT-парка и Иннополиса договорились о поставках IT-продуктов в Катар.

В ноябре АИР планирует провести масштабную конференцию совместно с турецкой организацией «Халяль», которая занимается аккредитацией халяльной продукции и объединяет сертификационные центры по всему миру. «Это событие имеет ключевое значение для выхода на новые рынки, поскольку взаимное признание халяльных сертификатов является критически важным вопросом», — отметила Талия Минуллина.

Не все инвесторы нашли выставку инвестпроектов

Некоторое разочарование у гостей форума возникло по поводу выставки, на которой было собрано 152 инвестиционных проекта в регионах. Не все знали, что она проходит в отдельном кластере. Но зато те, кто нашел ее, смогли подобрать интересные проекты.

— Каждый проект собрал от 20 до 40 контактов. Но когда я собирала обратную связь, двое высказали сожаление, что выставки проектов не было. А я им говорю: «Как это не было? Она же в кластере проходила», — поделилась Талия Минуллина.



Работа Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», проходившая на полях «КазаньФорума-2026», была направлена на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и развитие общественной дипломатии, сообщил зампредседателя группы и помощник раиса Марат Гатин. Благодаря форуму Татарстан остается центром конструктивного взаимодействия со странами исламского мира.

