Три этажа, 68 мастерских, большой потенциал для роста

В Казани открылся Центр уникального мастерства

Раиса, конечно, интересует производство. Фото: Артем Дергунов

В Казани вновь открылся ЦУМ, ныне — Центр уникального мастерства: три этажа и 68 мастерских, а также государственные организации. Как и в случае с Нацбиблиотекой и театром Камала, открытие еще не означает, что ЦУМ заработал в полную силу — идет рихтовка, а резиденты отмечают, что с ними еще не заключили договоры. Но хочется верить, что, как и другие масштабные проекты последних лет, новый ЦУМ станет настоящим «третьим местом». Чем будет привлекателен центр для татарстанцев — в репортаже «Реального времени».

Как совмод стал оплотом НПХ

Напомним, что об идее сделать ЦУМ центром для ремесленников, раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал в 2023 году. Универмаг, открывшийся в 1977-м, закрылся в 2022-м. В новый проект вложили 5,3 млрд рублей. Минниханов уже осматривал его в начале весны, предполагалось, что открытие произойдет 26 апреля, но строителям дали фору в три дня.

Управляет площадкой АНО «Центр развития креативных индустрий РТ», его генеральный директор — Ранко Тепавчевич, ранее представлявший АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и делавший Универсиаду, WorldSkills, чемпионат мира по футболу, саммит БРИКС, но не что-то связанное с народно-прикладными промыслами.

Любители советского модернизма могут быть спокойны — за исключением легких этновкраплений, снаружи «ребристый» фасад ЦУМа остается образцом совмодернизма. При этом часть территории все еще напоминает строительную площадку. Конгрессно-офисный центр все еще доводится до кондиции, открыть его собираются в середине мая. Но вход со стороны Московской уже есть, а парковка забита машинами.

Доступ в ЦУМ дают в три часа дня, после визита Минниханова и других почетных гостей, которых встречали театрализованным прологом «Город мастеров» и выступлением детской татарской театральной студии «Апуш».

Толкучки пока что нет — активно публика собирается у эскалатора, где проходит праздничная программа: поют студенты института культуры, играет детский оркестр народных инструментов, звучат стихи.

Резиденты разместились на трех этажах. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поесть, приодеться, поиграть

На первом этаже на значительной территории разместился ресторан, в котором бросается в глаза огромная люстра в виде перевернутой чаши и стены с наличниками. Журналистов кормят блинчиками и обещают открыться 9 мая.

При этом не весь ЦУМ так богато оформлен — состоит он в основном из стеклянных боксов, в которых оформление зависит уже от фантазии резидентов. А фантазия у них разная — порой место выглядит как скучный офис, а порой настолько красочно, что сразу хочется зайти. К примеру, посмотреть на одежду бренда Luci, сувениры Bikamatur или оценить, как элегантно в «Сахтиан» Диане Сафаровой предлагают примерить ичиги за 75 тысяч, названные по имени мастера «Айгуль».

Напомним, что на первых порах центр обсуждался как единое большое пространство, здесь у каждого бокса есть свой номер и двери. Практически все резиденты сразу начинают развинчивать доводчики, чтобы быть открытыми для посетителей.

Не все открыто, но при этом работает — поэтому, например, можно с удивлением обнаружить пустынный кинозал, в котором крутят концерт-трибьют Ильхаму Шакирову. Еще есть детская площадка, но детей там оставить на попечение смотрителей пока нельзя.

Не все в ЦУМе — мастерские-магазины. Тут же проходит выставка картин Анвара Сайфутдинова, Гузель Хайбулловой. Особый интерес — у коллекционера самоваров (и не только) Рустема Ахмедзянова. Между общением с гостями он успевает рассказать, что живет недалеко, выставил отнюдь не все, а излишки из коллекции в 600 самоваров собирается продавать.

Пожалуй, всех посетителей привлекала коллекция самоваров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С девяти до девяти

В ЦУМе представлено 18 направлений — гончары, керамисты, ювелиры и так далее. Почти все боксы устроены так: шоурум, потом небольшие отсеки для хранения и других надобностей, а потом — зал, в котором кто-то размещает швейные машинки, а кто-то намерен проводить мероприятия. К примеру, изготовитель народных инструментов Фаниль Вильданов рассказывает, что у себя они намерены учить игре на хэнг-драме и показывать кино.

Проведение различных активностей — требование арендодателя, при этом на три года резиденты от платы освобождены. Кроме того, двери мастерских должны быть открыты с девяти утра до девяти вечера, так что некоторые мастера нанимают администраторов. Кто-то намерен сам быть на «точке» — естественно, кто лучше хозяина расскажет и продаст товар? Впрочем, точно об условиях сотрудничества некоторые из резидентов сказать затрудняются — заехали они в ЦУМ два дня назад, а договоры с ними еще не заключены.

Порой мастерские объединены тематически — к примеру, каллиграфы Гульназ Исмагилова и Рустем Шамсутов стали соседями (последний шутит, что будет здесь находиться постоянно, а творить — исключительно ночью). Другие, например, редкие музыкальные инструменты, разнесены в разные края.

Цокольный этаж по большей части пустует. Здесь разместилась столовая «Хорош гусь»: надо взять талончик, отдать квиток сотруднику, а он будет набирать на поднос вам еду. Система явно не отработана, так что спустя 15 минут ожидания шашлыка становится понятно, что поесть быстро не удастся. Еще здесь не работает интернет, так что покупатели постоянно бегают наверх.

Здесь же разместилась ярмарка «Ташаяк», в которой участвуют в различные дни в течение двух недель 40 брендов. Правила для них почти те же, что и для резидентов: надо работать с 10 утра до 9 вечера.



Очевидно, что ЦУМ действительно должен стать живым организмом, который будет реагировать на запросы посетителей (к примеру, с учетом такого количества активностей, центру нужны не только соцсети, но и сайт). Туристы приедут и уедут, а мы будем еще постоянно ходить в ЦУМ — изучать, как он меняется и растет.

