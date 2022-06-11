Владелец Дома Свешникова: «По этому объекту предстоит работать долго и сложно»

Мурат Фахрутдинов готовится превратить аварийный памятник в центре Казани в жилой дом

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», многострадальный архитектурный памятник в центре Казани — дом купца Свешникова на Кави Наджми, 10 скоро будет восстановлен и сдан как жилой дом. Проект его реконструкции прошел госэкспертизу. Здание постройки первой половины XIX века пережило немало бедствий, дважды горело и сейчас находится в крайне плачевном состоянии. Как аварийный особняк будут спасать от дальнейшего разрушения, восстанавливать и приспосабливать под квартиры и офисы — «Реальному времени» рассказал собственник здания, известный бизнесмен Мурат Фахрутдинов, отреставрировавший «Дом купца Климова» и «Дом Аксенова» в Казани.

Приступить к реставрации планируется в июле

Шанс на новую жизнь получил старинный особняк в центре Казани на Кави Наджми — объект культурного наследия «Гостиница «Гранд-отель» — Дом Свешникова». В последние годы памятник был в удручающем состоянии — у него не было кровли, стены были серьезно повреждены. Но скоро здесь ждут строителей.

Управление госэкспертизы РТ выдало положительное заключение на проект сохранения и приспособления Дома Свешникова. Как выяснило «Реальное время», в ходе реставрации его превратят в жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже и воссозданием внешнего облика памятника на период реконструкции 1916 года.

Здание входит в реестр ОКН республиканского значения, оно было построено в первой половине XIX века. Общая площадь — около 1,4 тысячи кв. м.

Здание постройки первой половины XIX века сейчас находится в крайне плачевном состоянии. Фото: Ринат Назметдинов

Согласно проекту, во дворе дома появятся открытый двухуровневый паркинг, детские игровые площадки и зоны отдыха, а также строения технического назначения. Генеральным проектировщиком выступила «Архитектурно-реставрационная компания Елены Шиловой», а застройщиком — ТСН «Кави Наджми 10».

В 2020 году владельцем исторического особняка стал бизнесмен Мурат Фахрутдинов. Ранее им владел депутат Казгордумы, предприниматель Эмиль Хуснутдинов. В 2018 году прежний проект реставрации здания был одобрен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В беседе с «Реальным временем» Мурат Фахрутдинов сообщил, что приступить к восстановительным работам на объекте планируется в июле. По словам собственника, компания-подрядчик с лицензией Минкульта РФ уже подобрана, а разрешительная документация находится на согласовании в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. На рассмотрение отводится от 5 до 27 рабочих дней.

Владелец Дома Свешникова ждет два вида разрешений: на проведение общестроительных работ (монтаж современных железобетонных перекрытий, укрепление фундамента) и на реставрационные. Среди них, например, восстановление, так называемых купольных сводов Монье, подчеркнул собеседник издания.

Владелец Дома Свешникова ждет два вида разрешений: на проведение общестроительных работ и на реставрационные. Фото: Ринат Назметдинов

«Стоимость проекта сейчас назвать сложно»

— Здание будет воссоздаваться в том виде, в котором существовало в начале XX века — в стиле модерн, и надо отметить, что оно за годы своего существования уже претерпело три реконструкции — так сказать, дом тоже развивался, жил вместе со страной. До революции здесь была гостиница, в советские годы она была отдана под жилье, где каждый номер представлял собой маленькую квартирку — некоторые площадью 13 кв. метров. И таких квартир там было 52, — рассказал Фахрутдинов.

Из этих малометражек владелец здания планирует построить 10 двух- и трехкомнатных квартир. На первом этаже будут три помещения нежилого назначения. Площадь здания не изменится, подчеркнул Мурат Фахрутдинов. В какую сумму обойдется реализация всего проекта, озвучивать не стал:

— С учетом волатильности цен на стройматериалы стоимость проекта сейчас назвать сложно. И скорее всего, его буду делать за счет собственных средств. У меня уже есть большой опыт работ по реставрации и реконструкции: «Дом Аксенова», Белую мечеть по заданию Минтимера Шариповича в Астрахани восстанавливали, Дом Климова на Достоевского, 6.

«Здание (слева) будет воссоздаваться в том виде, в котором существовало в начале XX века — в стиле модерн», — рассказал Фахрутдинов. Фото pastvu.com

На первом этапе в Доме Свешникова проведут противоаварийные и реставрационные работы, затем приступят к строительству жилых помещений. Так что, по оценке собственника, на их реализацию потребуется не менее трех лет:

— Это работы дорогие, там совершенно иные расценки, чем в общестроительных, и, скорее всего, придется делать смету поэтапно. И, по всей видимости, кирпичи для этого здания придется возить из Самары, потому что в Казани таких старинных, полуторных кирпичей уже не найдешь. Так что по этому объекту предстоит работать долго и сложно, — подчеркнул владелец памятника.

Если с назначением исторического здания бизнесмен уже определился, то как будет использоваться квартирный фонд, который появится здесь в перспективе, пока не решил: «Возможно, я сделаю из него, как раньше говорили, доходный дом, своего рода гостиничный жилой дом. Точных планов нет. Все будет зависеть от реалий жизни».

На первом этапе в Доме Свешникова проведут противоаварийные и реставрационные работы, затем приступят к строительству жилых помещений. Фото: wikipedia.org

От «Гранд-отеля» до приюта для бомжей

Дом Свешникова на улице Поперечно-Вознесенской (как раньше называлась Кави Наджми) был построен в неоклассическом стиле в первой половине XIX века. Это был трехэтажный дом с одним подъездом, а на всех его этажах была организована протяженная коридорная система.

Изначально это была одноэтажная городская усадьба купца Уксусникова. Затем ее владельцем стал Свешников. По решению купца и по проекту городского архитектора Павла Аникина здание перестроили и сделали доходным домом. В начале XX века в нем надстроили еще два этажа.

До революции здесь была гостиница «Гранд-отель» или «Никольские номера». В 1919 году базировался штаб 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. В советское время гостиничные номера переделали под квартиры. Много лет здесь было общежитие актеров и сотрудников Казанского большого драматического театра имени В.И. Качалова.

До революции здесь была гостиница «Гранд-отель» или «Никольские номера». В 1919 году базировался штаб 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. Фото pastvu.com

В 2002 году постановлением правительства Татарстана здание было признано памятником архитектуры и градостроительства республиканского значения. Через три года общежитие перевели в категорию муниципального жилья, а ряд комнат приватизировали.

В 2010 году в доме произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели чердак и третий этаж. На тот момент в 43 комнатах проживало больше 60 человек. После ЧП здание признали не подлежащим восстановлению. Пустующие этажи облюбовали казанские бомжи. В ноябре 2017 года Дом Свешникова снова охватил огонь, который уничтожил деревянные перегородки и перекрытия.