Дефицит федерального бюджета России вырос на 1 трлн рублей по итогам января — февраля 2026-го

Нефтегазовые доходы упали почти на половину относительно показателей 2025 года

Фото: Максим Платонов

По итогам первых двух месяцев 2026 года общий объем доходов федерального бюджета составил 4,767 трлн рублей, что на 10,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Минфин России.

При этом наблюдается положительная динамика по ключевым ненефтегазовым доходам как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — рост составил 4% по сравнению с прошлым годом. Ненефтегазовые доходы достигли 3,942 трлн рублей, показав рост на 4,1%.

Нефтегазовые доходы составили 826 млрд рублей, что на 47,1% ниже показателей прошлого года из-за снижения цен на нефть. В связи с этим для финансирования дефицита бюджета были задействованы средства Фонда национального благосостояния.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Расходы федерального бюджета за отчетный период составили 8,216 трлн рублей, превысив показатели прошлого года на 5,8%.

По итогам двух месяцев федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, что на 1,032 трлн рублей выше уровня прошлого года. Увеличение дефицита связано с опережающим финансированием расходов в начале года.

Ранее в Банке России заявили, что устойчивое развитие экономики требует баланса между экономическим ростом, бюджетной политикой и ценовой стабильностью. В регуляторе отметили, что отказ от одного из этих факторов может нарушить работу всей системы.

Наталья Жирнова