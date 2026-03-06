Цена на нефть добралась до значений 2024 года — $89 за баррель марки Brent

Фото: Максим Платонов

Стоимость нефти продолжает расти на фоне эскалации конфликта в ближневосточном регионе. Основные сорта черного золота достигли максимумов.

По состоянию на 14:45 по московскому времени майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $3,62 (4,24%) и достигли отметки $89,03 за баррель на лондонской бирже ICE Futures. Цена на нефть WTI с поставкой в апреле выросла на $4,43 (5,47%), до $85,44 за баррель.

Котировки Brent впервые с апреля 2024 года превысили отметку в $89 за баррель, а WTI поднялась выше $85 за баррель.

Значительное влияние на рынок оказало практически полное прекращение движения судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что в случае остановки производства энергоресурсов странами Персидского залива цена на нефть может достичь 150 долларов за баррель.

Наталья Жирнова