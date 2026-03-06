Татарстан получил более 137 миллионов рублей от госимущества

Больше всего доходов принесла аренда имущества — почти 51,5 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

За первые два месяца 2026 года в бюджет Татарстана поступило свыше 137 миллионов рублей. Эти деньги пришли от использования и продажи государственного имущества и земли, сказано на сайте Минзема РТ.

Больше всего доходов принесла аренда имущества — почти 51,5 миллиона рублей. Еще около 47,5 миллиона рублей принесли деньги от доверительного управления.

Аренда земли добавила в бюджет 16,9 миллиона рублей, а плата за пользование имуществом (сервитут) — почти 7 миллионов. Продажа имущества принесла 14,4 миллиона рублей, а от продажи земельных участков поступило всего 250 тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года изменились правила перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Вводится «принцип двух ключей»: сначала перевод земли осуществляется на региональном уровне, а затем необходимо пройти согласование с федеральными властями. Есть ли прецеденты с изъятием земель у неэффективных собственников и почему не нужно вызывать кадастрового инженера — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова