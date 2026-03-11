Кредитная карта Банка ЗЕНИТ — лидер рейтинга карт со снятием наличных
Эксперты проанализировали ключевые характеристики кредитных карт банков: лимит суммы снятия, комиссию, ставку кредитования на снятие наличных и т.д.
Кредитная карта Привилегий Банка ЗЕНИТ заняла 1-е место в рейтинге лучших кредитных карт со снятием наличных по итогам марта 2026 года по версии портала «Выберу.ру».
Эксперты проанализировали ключевые характеристики кредитных карт банков: лимит суммы снятия, размер комиссии, ставку кредитования на снятие наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также другие условия.
Владельцу кредитной карты Банка ЗЕНИТ доступны 2 льготных периода: 120 дней без % на покупки, а также 120 дней на переводы и снятие наличных в рамках лимитов. По карте действует кешбэк до 7% в популярных категориях, выпуск и обслуживание бесплатны без дополнительных условий. Оформив первую кредитную карту банка до 30 апреля 2026 года, клиенты получат 25%-й кешбэк за покупки на маркетплейсах.
Подробная информация о продукте размещена на сайте банка.
Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ
