Ставки по вкладам в банках России опустились ниже 14% впервые с 2023 года

Доходность депозитов сроком на один год сократилась до 12,7%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках России сократилась на 0,45 процентного пункта и по состоянию на 10 марта 2026 года составила 13,99%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».

Аналитики подчеркивают, что последний раз средняя доходность по таким депозитам в крупнейших банках фиксировалась ниже психологической отметки в 14% более двух лет назад — в декабре 2023 года.

Средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 банках уменьшилась на 0,35 п.п. и зафиксировалась на уровне 13,77%, а доходность депозитов сроком на один год сократилась до 12,7%. Более долгосрочные предложения также стали менее выгодными: вклады на полтора года теперь в среднем открываются под 11,36%, а на два года — под 11,21%.

Единственным сегментом, показавшим символический рост, стали трехлетние депозиты, средняя ставка по которым прибавила 0,05 п.п. и составила 10,61%.

Ранее аналитики спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ России в марте. На заседании 20 марта Центробанк России понизит ключевую ставку с 15,5 до 15%.

Рената Валеева