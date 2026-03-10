Крупнейший банк Индии игнорирует разрешение США на оплату российской нефти

Банк уже демонстрировал подобную позицию после введения санкций США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть»

Крупнейший банк Индии State Bank of India продолжает воздерживаться от проведения платежей за российскую нефть, несмотря на недавнее разрешение, выданное властями США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ранее стало известно, что США планируют ослабить нефтяные санкции против России — в основном для поставок в Индию.

Ситуация обострилась на фоне военной операции против Ирана, которая привела к остановке судоходства через Ормузский пролив и резкому росту мировых цен на нефть. В этих условиях американские власти объявили о временном разрешении на импорт российской нефти в Индию.

Однако банк проявляет осторожность в принятии решений. Как отмечает агентство, State Bank of India не уверен в длительности действия предоставленной льготы и стремится защитить свои значительные бизнес-интересы в США в условиях нарастающей геополитической напряженности.

Источники сообщают, что банк уже демонстрировал подобную позицию после введения санкций США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» в октябре прошлого года. С того времени кредитная организация воздерживается от участия в любых сделках, связанных с импортом российской нефти.



Наталья Жирнова